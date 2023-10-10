Melissa Vargas: "Malatya’da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum"

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Malatyalı olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın Vargas’ın her fırsatta memleketinin ‘Malatya’ olduğunu söylemesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi milli oyuncuya fahri Malatyalılık beratı verilmesi için harekete geçmişti.

Henüz meclisten fahri hemşehrilik beratı geçmese de Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen milli voleybolcuya yoğun ilgi gösterildi.

Havaalanında karşılanan Vargas ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Burada Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret eden Vargas ve Üstündağ’a Malatya kayısısı hediye edildi. TVF Başkanı Üstündağ ise Vali Yazıcı’ya Vargas’ın imzaladığı milli formayı hediye etti.

Vargas ve beraberindekiler daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada da pankart ve alkışlarla karşılanan Vargas ve beraberindekiler Başkan Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ettiler.

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Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Melissa Vargas’ın Malatyalı olmaktan büyük onur duyduğunu ifade ettiğini hatırlatarak, “Gerek karşılaşmalarda giydiği 44 numaralı formasıyla gerek spor karşılaşmalarında göstermiş olduğu performansla hakikaten milletimizi, şehrimizi temsil etme noktasında yoğun bir gayret ve çaba içerisinde. Türk vatandaşı olduktan sonra Cumhurbaşkanımızın kendilerini Türkiye'ye davet etmesi ve vatandaşlık kimlik kartını vermesinden sonra Melissa ismini aldı. Melissa, Malatya'nın ilk ismidir. Melita, Melidu, Melidya ve Melissa Malatya'nın esas ismidir. İsminin anlamı baldır, şekerdir, tatlıdır, güzeldir. Melissa'nın anlamı budur. Dolayısıyla hakikaten kendisi Malatyalı olmakla yetinmemiş, Malatya'nın tarihteki ilk ismini alarak da gerçek anlamda Malatyalı olduğunu da ifade etmiştir” diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Malatyalı olduğunu belirterek, “Ben bu memlekette doğdum bu memlekette yaşıyorum” dedi.

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Türk voleybolunun bu yıl dünyada aldığı başarıyı hiçbir ülkenin almadığını da belirten Üstündağ, “Bir sezonda 3 şampiyonluk elde ettik. Bu şampiyonluklarda aldığı puanlarla dünyanın bir numarası. Voleybolda dünyanın bir numarası Türkiye. Bununla da kalmadı. Avrupa Şampiyonası'nı tarihinde ilk kez elde etti. Bu takımla gurur duyuyorum ve son olarak da olimpiyatlara katılma hakkını 24 takım arasında namağlup bitiren tek ülke Türkiye oldu. Dolayısıyla da hem olimpiyatlara direkt katılma hakkı elde etti hem de ilk defa uygulanan Dünya Kupası'nı kazandı" şeklinde konuştu.

Vargas'ı Türk yapmak için çok mücadele verdiklerini ve sonrasında Türk vatandaşı olduğunu söyleyen Üstündağ, “Nerelisin' olayında da 'Malatyalıyım' dedi. Biz de onun Malatyalı olmasından gurur duyduk. Vargas bugün Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve son olimpiyat elemesinde 'en değerli oyuncu' (MVP) seçildi. Yani şu anda dünyanın bir numaralı oyuncusu oldu. Dünyanın bir numaralı oyuncusunun Malatyalı olması ayrı bir gurur oldu” şeklinde konuştu.

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Milli oyuncu Melissa Vargas’ta konuşmasına ‘Merhaba Malatya’ diyerek başladı. Malatya’da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Vargas, “Bana yaşattığınız bu mutluluk için, beni bu kadar sıcak karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Umuyorum ki Malatya, güzel şehrimiz çok çabuk bir şekilde eski güzelliğine kavuşur, yaralarını sarar. Biz hepimiz bir aileyiz, hepimiz birlikteyiz ve burada Malatya için bir aradayız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Milli Voleybolcu Vargas'a Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından ‘Onur Belgesi’ takdim edildi. Ayrıca Gürkan, Vargas ve Üstündağ’a Malatya kayısısı da takdim edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ ise Gürkan'a federasyonun plaketini ve Vargas'ın imzalı formasını sundu.