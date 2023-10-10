Son Dakika: EURO 2032'ye Türkiye ve İtalya ev sahipliği yapacak! İki ülke 5'er stadyum...

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EURO 2028 ve EURO 2032'yi düzenleyecek ülkeler resmen belli oldu. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan son sunumlar ve UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından karar açıklandı.

Buna göre 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) Türkiye ve İtalya ev sahipliği yapacak. EURO 2028'i ise İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklaşa düzenleyecek.

Gözden Kaçmasın EURO 2032 ev sahipliği sonrası Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon'dan samimi açıklamalar Haberi görüntüle

CEFERİN RESMEN DUYURDU: EURO 2032 TÜRKİYE VE İTALYA'DA

UEFA Yönetim Kurulu’nun toplantısında aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirdi ve nihai karar açıklandı.

Başkan, Alexander Ceferin, turnuvanın Türkiye ve İtalya'da düzenleneceğini duyurdu.

Resmi açıklamanın ardından Türkiye ve İtalya'nın hazırladığı tanıtım videosu ekrana verildi.

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TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'NİN İLK GÖRÜŞLERİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, adaylıkla ilgili, "10 Ekim 2023 bugünü tarihe not düşmek lazım. Türkiye ve İtalya 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nı birlikte düzenleyecek. 5 defa aday olup bir türlü hayata geçiremediğimiz bu sevinçli haber son derece önemli. Vatandaşlarımıza bu haberi verebildiğimiz için son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın EURO 2032 ev sahipliği sonrası Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon'dan samimi açıklamalar Haberi Görüntüle

"İTALYA TASARIM, TÜRKİYE SANAYİ ÜLKESİ"



Süreç hakkında konuşan Büyükekşi, "Süreç başta Cumhurbaşkanımızın ve tüm bakanlıklarımızın verdiği destekle gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın imzası ve UEFA'ya verilen belgeler var. Adaylık kabulu için son derece önemli argümanlar. İtalya ile birlikte ortaya koyduğumuz irade son derece önemliydi. İki Akdeniz ülkesi bir araya gelince... İtalya'nın bir tasarım ülkesi olması, Türkiye'nin sanayi ülkesi olması... İki ülke birlikte hareket ettiğinde neleri güzel yapabilirizi konuştuk. Bu ortaklık bize güç katacak. Türkiye'nin büyük potansiyeli çok büyük. Bu potansiyeli doğru kullanıp süreçte güzel bir sinerji yaratmak istiyoruz."dedi.

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MAÇLARIN OYNANACAĞI STATLAR HENÜZ NETLEŞMEDİ

Büyükekşi, statlar konusunda, "Maçların nerede oynanacağı henüz belli değil. 10 şehir bildirmiştik. İtalya'da aynı rakamı iletmişti. UEFA'ya 5'er stadın ismini bildireceğiz. Yapacağımız toplantılarda bunun kararını vereceğiz." diye konuştu.

İTALYA FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI GRAVINA: GÜZEL BİR ORTAKLIK OLACAK

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ise şunları söyledi:

Uzun bir süredir bu proje üzerinde çalışıyoruz birlikte. En iyi şekilde hazırlandık. İki dost ve Akdeniz ülkesi bu turnuvayı birlikte yapacak. Tüm Avrupa için güzel bir turnuva olacak. İtalya da uzun bir sürenin ardından bir turnuvayı düzenleyecek. Bunun mutluluğunu da yaşıyoruz. Bu ortaklık kendiliğinden ve zamanla oluştu. İki ayrı güçlü ve zengin toplumun, bu önemli etkinlikte ev sahipliği yapmasına karar verdik. Turnuvayı da ortak olarak aldığımız için ayrıca mutluyum. Yarından itibaren hazırlıklara ve çalışmalara başlayacağız.



YÖNETİCİLER TAM KADRO NYON'DA

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Türkiye-İtalya adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonu’nu başkan Mehmet Büyükekşi, başkan vekili Mustafa Eröğüt, genel sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye’nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti. İtalya'nın elçisi ise Gianluigi Buffon oldu.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, sunum dosyasıyla ilgili, "Biz 10 şehir verdik, bunu 5 stadyuma düşüreceğiz. Yapılacak istişarelerle, 2 yıl içerisinde diğer tüm detaylar belirlenecek. UEFA'nın bakışı çok olumlu, son dönemlerdeki organizasyonlar çok olumlu geçti. Özellikle son yapılan Şampiyonlar Ligi finali ve kura çekimleri. UEFA ve TFF çok iyi bir uyum içerisinde. Avrupa Ligi finaline Beşiktaş Stadı için başvurduk. Umarım bunu da kazanacağız. Büyük organizasyonları yapma yetimiz yüksek, UEFA'da bundan memnun gözüküyor." ifadelerini kullanmıştı.

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"TARİHİN EN BAŞARILI AVRUPA ŞAMPİYONASI OLACAK"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, “EURO 2032’nin ev sahipliği için başvuru süreci geçen yıl sonlandı. Türkiye ve İtalya dışında başka bir aday bulunmamakta. İki ülkenin birlikte gerçekleştireceği bu organizasyonun, tarihin en başarılı Avrupa Şampiyonası olacağına olan inancım tam.” şeklinde konuşmuştu.