EURO 2032 ev sahipliği sonrası Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon'dan samimi açıklamalar

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EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleyecek olan Türkiye ve İtalya'da futbol elçileri Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon, kararın açıklanmasının ardından birlikte kameraların karşısına geçti.

İlk olarak söz alan Volkan Demirel; "Her Türk insanı için özel bir gün. Bugünü unutmayacağız. İnşallah 2032'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Misafirperverliğimizle ve imkanlarımızla herkesi mutlu edeceğiz. Dün 'Hazırız' diye paylaşım yapmıştım. Hazırız. İnşallah İtalya ile birlikte güzel bir işbirliğiyle bu turnuvanın sözünü tüm dünyaya ettireceğiz. Bizim için futbol hayat. Buralar beni biraz zorluyor, bilmediğimiz ortamlar. Ülkem adına elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. İnşallah bu turnuva ülkemize büyük katkılar sağlayacak. Buffon ile çok konuştuk. İlk defa bu kadar samimi bir ortamda vakit geçirdik. Zaten kaleciliğine hayrandım ama burada tanıdım ve bazı insanlar boşuna buralara gelmiyor. İnşallah birlikte 2032'ye en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

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Gianluigi Buffon ise şunları söyledi: Bizim için tarihi ve önemli bir gün. Çok güzel bir an. Türkiye ile bu güzel işbirliğini paylaşmak başka bir heyecan. İki ülkenin işbirliği beni çok mutlu etti. İki ülkenin iş birliğinin, ortak düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın çok iyi bir örnek olmasını istiyorum. Bu turnuvanın örnekleri alınarak, ileride tekrarlanmasını diliyorum. Volkan Demirel, gurur verici bir spor adamı. Beraber karşılıklı oynadık. Çok güzel sohbetimiz oldu. Volkan Demirel, teknik direktör şu an. Benim de İtalya Futbol Federasyonu'nda görevim var. Gelecekte Volkan ile beraber daha çok görüşeceğiz."