Fenerbahçeli golcü Edin Dzeko, İtalyanları bin pişman etti! Dünya yıldızlarını solladı

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Sezon başında Serie A devi Inter'den Fenerbahçe'ye imza atan Edin Dzeko, sarı lacivertli takımla harika bir başlangıç yaptı.

TAKIMIN LİDERİ

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kadrosuna kattığı Bosnalı golcü, kaptanlığa getirilirken saha içi ve dışında takımın lideri oldu.

Sahada kalitesini konuşturan Edin Dzeko, tecrübesiyle de takım arkadaşlarını yönlendirirken golcülüğünü de konuşturmaya devam ediyor.

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GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken isimlerin başında gelen yıldız futbolcu, son olarak Kasımpaşa ağlarını havalandırırken bir de penaltı alarak takımının 2-0'lık galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

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15 GOLE KATKI YAPTI

Sarı lacivertli formayla Süper Lig'de 8 maçta görev alan Edin Dzeko, 6 gol ve 4 asist katkısıyla oynayarak büyük başarı yakaladı.

Avrupa'da da gollerini sıralayan Bosnalı yıldız, çıktığı 4 maçta 2 gol atıp 3 de gol pası verdi.

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Bu performansıyla 35 yaş üstü futbolcular arasında en çok gol katkısı yapan isim olan Edin Dzeko, Robert Lewandowski (10), Angel Di Maria (8) Olivier Giroud (7) gibi yıldızları geride bıraktı.

İTALYA'DA MANŞETLERE TAŞINDI

Toplamda 12 maçta görev alan Edin Dzeko, Fenerbahçe'de 15 gol katkısı yaparken İtalyan medyasında da manşetlere taşındı.

Edin Dzeko'nun Fenerbahçe performansından övgüyle bahsedilirken eski takımı Inter'in pişman olduğu kaydedildi.

Internews24: "Edin, Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor. F.Bahçe'yi zirveye taşıdı."

Tvarenasport: "12 maçta 8 gol atıp 6 asist yaptı. Tüm maçları kazandılar. En etkileyici sezonunda bile böyle değildi."

Sport.srpskainfo: "Tadic ve Dzeko'dan güç alan Fenerbahçe, üst üste 8'inci galibiyetini aldı. Öyle görünüyor ki hücum hattında bir Sırp ve Bosnalı, kalesinde Hırvat varken Fenerbahçe yenilmez."

Interista: "Birinci sıradaki Fenerbahçe, Inter'in eski oyuncusu Dzeko'nun keyfini çıkarıyor."

Vijesti.ba: "Dzeko, Türkiye ve Milli Takım'da olağanüstü durumda. Yeni takımında çok başarılı oldu ve yine gol attı."

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Sportsport.ba: "F.Bahçe kaybetmiyor, Edin şov yapıyor. Kahramanları Edin Dzeko'muz oldu. Golü attı, penaltıyı da kazandırdı. Fenerbahçe onunla kazandı."

Sportitalia: "Tadic ile Dzeko, Kasımpaşa'yı yendi. Dzeko'yu gönül rahatlığıyla takımdan göndermekten Inter pişmanlık duyuyor"