Fenerbahçeli Enner Valencia dünya yıldızlarını geride bıraktı! Kylian Mbappe ve Harry Kane'i solladı, Erling Haaland'la yarışıyor

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Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia bu sezon ortaya koyduğu performansla dünya yıldızlarını da geride bırakmayı başardı.

Kasımpaşa karşısında tam 4 kez ağları havalandıran Valencia görev aldığı 17 lig maçında tam 19 kez ağları havalandırarak Süper Lig’in gol krallığı yarışında en yakın rakibi Borini’ye tam 7 gol fark attı.

Ancak yıldız futbolcunun ortaya koyduğu istatistik Türkiye sınırlarının ötesine taşarken kendisinden katbekat daha değerli oyuncuları dahi gölgede bıraktı.

61 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR

2022-23 sezonunda dünyanın 10 büyük liginden Enner Valencia’dan daha fazla gol atabilen tek bir oyuncu bulunuyor: Erling Haaland. Manchester City’nin 170 milyon Euro piyasa değerine sahip Norveçli yıldız bu sezon çıktığı 19 lig maçında 25 kez ağları havalandırarak zirveye çıktı.

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Ancak Haaland, Premir Lig’de toplamda 1551 dakika süre alırken 63 dakikada bir gol attı. Valencia ise ligde 1159 dakika şans bulurken 61 dakikada bir gol atarak yıldız futbolcuyu geride bırakmayı başardı.

FRANSA, İSPANYA KRALLARINI GEÇTİ

180 milyon Euro’luk piyasa değeri ile dünyanın en değerli futbolcusu olan ve Ligue 1’de krallığın zirvesinde bulunan Kylian Mbappe 20 oyuncunun yer aldığı listede 18 maçta 13 golle kendine ancak 11. sırada yer bulabildi.

Tottenham’da Harry Kane 21 maçtaki 16 gollük performansıyla Valencia’nın ardından 3. sırada yer aldı. 15 maçtaki 13 golüyle La Liga’nın en çok gol atan ismi olan Barçalı Robert Lewandowski 9.’lukta yer alırken ve yine PSG’de 18 maçta 12 golü bulunan Neymar ise 15. sırada kaldı.

GÖZÜ AYKUT KOCAMAN’IN REKORUNDA

F.Bahçe’de ligde 17 karşılaşmada 19 gol kaydeden ve maç başına 1.11 ortalaması yakalayan Valencia bu şekilde devam ederse sezon sonunda 35 gole ulaşabilecek ve kulüp tarihinde en golcü kral unvanını elinde bulunduran Aykut Kocaman’ı da geride bırakacak.

Kocaman 103 gollük rekorun kırıldığı 1988-89 şampiyonluk sezonunda 29 kez fileleri havalandırarak krallık tacını takmıştı. Kulüpte Alex de Souza’nın 2011- 12’de 28 gollü, Tanju Çolak’ın 1992-93’te 27 gollü, Kocaman’ın ayrıca 1994-95’te yine 27 gollü krallıkları bulunuyor. Valencia ayrıca Alex’ten bu yana bir sezonda en çok gol atan Fenerli oldu.

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DÜNYANIN 10 BÜYÜK LiGiNDE EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU - KULÜP - MAÇ - GOL

1. Erling Haaland Manchester City 19 25

2. Enner Valencia Fenerbahçe 17 19

3. Harry Kane Tottenham 21 16

4. Paul Onuachu KRC Genk 19 16

5. Quincy Promes Spartak Moskova 16 14

6. Victor Osimhen Napoli 16 14

7. Vincent Janssen Royal Antwerp 22 14

8. Vladimir Pisarsky Orenburg 15 14

9. Robert Lewandowski Barcelona 15 13

10. İvan Toney Brentford 18 13

11. Kylian Mbappe Paris SG 18 13

12. Niclas Füllkrug W.Bremen 17 13

13. Hugo Cuypers KAA Gent 22 13

14. Mario Gonzalez OH Leuven 16 13

15. Neymar Paris SG 18 12

16. Malcom Zenit 17 12

17. Fabio Borini Karagümrük 18 12

18. Jonathan David Lille 20 12

19. Gonçalo Ramos Benfica 16 12

20. Ademola Lookman Atalanta 19 12