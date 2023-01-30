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Fenerbahçe’de Enner Valencia rekora koşuyor! Aykut Kocaman'ı geride bırakabilir...

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Kasımpaşa
Fenerbahçe’de Enner Valencia rekora koşuyor Aykut Kocamanı geride bırakabilir...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

Ekvadorlu yıldız sarı lacivertli kulübün tarihine adını yazdırıyor. Süper Lig’de 17 karşılaşmada 19 gol kaydeden ve maç başına 1.11 ortalaması yakalayan 33 yaşındaki futbolcu bu ortalama ile devam ederse sezon sonunda 35 gole ulaşabilecek ve Fenerbahçe Kulübü tarihinde en golcü kral unvanını 29 golle elinde bulunduran Aykut Kocaman’ı da geride bırakacak.

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Fenerbahçe’nin farklı kazandığı Kasımpaşa karşılaşmasında dört gol atarak galibiyete imza atan Enner Valencia, kulüp tarihinin en golcü kralı olma hedefinde. Ekvadorlu oyuncu dünkü karşılaşmada attığı gollerden sonra bu sezonki toplam sayısını 19’a çıkarttı. Henüz daha ikinci devrenin başı oynanırken, 17 maça çıkan ve 19 rakamına ulaşan sarı lacivertli oyuncu maç başına 1.11’lik ortalama ile oynuyor. Valencia aynı ortalamalarla devam etmesi halinde ligde kalan 16 maçta 17 gol daha atarak 35 gole ulaşabilecek.

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ALEX’TEN BU YANA EN GOLCÜ FENERLi

Kanarya’nın tarihinde en golcü kral unvanı Aykut Kocaman’a ait. Kocaman 103 gollük rekorun kırıldığı 1988- 89 şampiyonluk sezonunda 29 kez fileleri havalandırarak krallık tacını takmıştı. Fenerbahçe tarihinde Alex de Souza’nın 2011-12 sezonunda 28 gollü, Tanju Çolak’ın 1992-93 sezonunda 27 gollü, Kocaman’ın ayrıca 1994-95’te yine 27 gollü krallıkları bulunuyor. Valencia şu anda ayrıca Alex’ten bu yana bir sezonda en çok gol atan Fenerli oldu.

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EN FAZLA GOLÜ KASIMPAŞA’YA ATTI

Sarı lacivertli kulüp tarihine geçecek rakamlar yakalayan Valencia bu sezon 10 farklı maçta gol atarken bu alanda da Süper Lig’de ilk sırada bulunuyor. Sarı lacivertli golcü ilk devrede 6-0’lık karşılaşmada duble yaptığı Kasımpaşa ağlarına 2020-21’de 3-2’lik maçta da 2 gol atmıştı. Valencia, Süper Lig’de en fazla golü 8 ile lacivert beyazlı takım kalesine yolladı.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Kasımpaşa

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