Fenerbahçeli golcü Enner Valencia'dan transfer açıklaması! "Çok iyi 2 teklif aldım"

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol birden atarak tarihi bir başarıya imza atan 33 yaşında yıldız, kariyer rekoru kırmıştı.

Fenerbahçe’nin farklı kazandığı Kasımpaşa karşılaşmasında dört gol atarak galibiyete imza atan Enner Valencia, maç başına 1.11 ortalaması yakalarken kulüp tarihinin en golcü kralı olma yolunda ilerliyor.

ALEX'TEN SONRA BİR İLK

Kasımpaşa ağlarını tam 4 kez havalandıran Ekvadorlu yıldız, kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterirken bu sezon 17. lig maçında 19. golünü attı.

Enner Valencia, Alex de Souza'dan (28 gol; 2010/11) bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan Fenerbahçe oyuncusu olurken 2011'de Alex de Souza'nın Ankaragücü maçında attığı 5 golün ardından Fenerbahçe formasıyla bir maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.

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Gol krallığı yolunda emin adımlarla ilerleyen Valencia'nın sezon sonunda sözleşme uzatıp uzatmayacağı merak konusu olurken oyuncudan geleceğine ilişkin önemli açıklamalar geldi.

"KARİYERİMİN EN İYİ DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ GEÇİRİYORUM"

Konuk olduğu televizyon programında konuşan Valencia, performansıyla ilgili olarak "Şüphesiz kariyerimin en iyi dönemlerinden birini geçiriyorum." dedi.

Menajerinin Fenerbahçe ile anlaşmak için görüşme yaptığını kaydeden Valencia, "Her zaman ilk 11'deyim. Çok mutluyum. Menajerim bana, kulüple anlaşmaya varmak için konuştuğunu söyledi. Durum hala aynı" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Sarı lacivertli ekipte mutlu olduğunu bir kez daha vurgulayan yıldız golcü, "Evet, mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı" dedi.

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"ÇOK İYİ 2 TEKLİF ALDIM"

Çok iyi 2 teklif aldığını ancak Jesus'la konuşup takımda kaldığını kaydeden Valencia, "Şampiyonluk ve önemli şeyler için mücadele ediyoruz. Aklım Fenerbahçe'de. Şimdilik zor. Çok iyi 2 teklif aldım ve onları antrenöre gösterdim. Bana zor olduğunu söyledi çünkü kulüpte kalmam için savaştı. Jesus bana güveniyor, ben de ona. Bu sezondan sonra Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 17 maça çıkarken 19 gol atıp, 4 asist yaptı.