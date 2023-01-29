Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına damga vuran 4 dakika! Jesus sinirlendi, Valencia önce kaçırdı ama....

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Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 21. hafta maçında ilginç anlar yaşandı.

Gözden Kaçmasın Canlı Anlatım: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Haberi görüntüle

Karşılaşmanın 33. dakikasında Batshuayi'nin pasında topla buluşan Enner Valencia, Graovac'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve 33. dakikada hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi.

BATSHUAYI TOPU ELİNE ALDI

Penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına Michy Batshuayi geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sinirli bir şekilde Arao'yu yanına çağırdı ve penaltıyı Valencia'nın kullanmasını istediğini söyledi.

ÖNCE PENALTIYI KAÇIRDI AMA...

Arao'nun Batshuayi'ye Jesus'un isteğini söylemesinin ardından topu Enner Valencia aldı. 35. dakikada kullanılan penaltıda top direkten döndü. Ekvadorlu yıldız pozisyonu golle tamamlasa da üst üste iki vuruş yaptığı için gol önce iptal edildi.

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PENALTI İÇİN 'TEKRAR' KARARI

Hakem Volkan Bayarslan, Kasımpaşa kalecisi Erdem'in penaltıda çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarı istedi. VAR'dan onay bekleyen Volkan Bayarslan, penaltının tekrar edilmesini istedi.

'ARDA GÜLER' SESLERİ

İkinci penaltı kullanılmadan önce tribünlerin penaltıyı Arda Güler'i atması yönünde tezahüratlar yapılırken Valencia 37. dakikada hata yapmadı ve penaltıyı gole çevirdi.

VALENCIA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Valencia, penaltı golünden 2 dakika sonra bir kez daha ağları sarstı ve takımını 1-0'dan 2-1 öne geçirmiş oldu.

Süper Lig'de 17 maçına çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 17 gole ulaştı.