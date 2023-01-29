Canlı Anlatım: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı

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Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Kasımpaşa: 0

Goller

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Valencia, Batshuayi

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Tirpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

LİGDE 40. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı Kasımpaşa ile ligde 40. kez mücadele ediyor.

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Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 4 kez de Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırdı. 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe bu sezon ligin ilk maçında deplasmanda oynadığı karşılaşmada ise rakibini 6-0'lık skorla geçmişti.

9 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Kasımpaşa maçı öncesi sarı-lacivertli takımda sarı kart ceza sınırında bulunan 9 futbolcu dikkat çekiyor. Ceza sınırında olan Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Atilla Szalai, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Miha Zajc, Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi halinde 22. haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

KADIKÖY KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, söz konusu müsabakalardan 22 puan topladı. Rakip filelere 26 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 14 gol gördü. Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda iç sahada oynadığı 18 karşılaşmanın 13'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR

Fenerbahçe'nin bu sezon hücum yönündeki verimliliği dikkat çekiyor. Ligde 19 müsabakada rakip filelere 46 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla gol yükünü çekiyor. Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde 15 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10'unu Kadıköy'de kaydetti. Son haftaların forma ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 9'a çıkardı. Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle katkı sağladı.

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