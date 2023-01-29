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Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan Kasımpaşa galibiyeti sözleri: "Dün, eşimle konuşmuştuk..."

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Enner Valencia#Kasımpaşa
Fenerbahçede Enner Valenciadan Kasımpaşa galibiyeti sözleri: Dün, eşimle konuşmuştuk...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 21:38

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Arda Güler, Altay Bayındır ve Enner Valencia açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçeli oyuncular Arda Güler, Altay Bayındır ve Enner Valencia, Kasımpaşa maçının ardından değerlerndirmeler yaptı.

Bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de başlayan Arda Güler, "Valencia'yı tebrik ediyorum, 4 gol attı. Kazanmak çok önemliydi. Takım olarak çok emek verdik ama onun hakkını vermemiz lazım. 4 gol attı. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Sürekli beni destekliyorlar. Bunun karşılığını vermek için çalışıyorum." dedi.

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Taraftardan destek isteyen ve şampiyonluk için saha içinde ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerinin altını çizen Altay Bayındır, "İnişler çıkışlar olacaktır. Birçok insana hitap eden iş yapıyoruz. Herkesin fikri var. Bilen de var, bilmeyen de var. Çok konuşan da var, bildiklerini çok fazla sarf etmeyen var. Birlik ve bütün olduğumuz zaman iyiyiz. Bazen kırılmalar oluyor. Takımın kaptanı olarak, efsane futbolcularıyla oynamış biri olarak takımla konuşuyorum. Fenerbahçe'yi seven insanların da bizi desteklemesini istiyoruz. Biz sahada mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'yi gönülden seven insanların da bizi dışarıdan desteklemelerini istiyoruz. Kim ne konuşursa konuşsun, ne yazarsa yazsın biz elimizden geleni yapacağız. İnsanın ağzı var, konuşuyor sonuçta." diye konuştu.

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Karşılaşmada 4 gol birden atarak galibiyetin mimarı olan Enner Valencia ise "Dün, eşim ve çocuklarımla hiçbir maçta 4 gol atamadığımdan konuştuk. Bugün 4 gol attım. Bugün eve gidip hemen 'Bir maçta hiç 5 gol atmadım.' diyeceğim ki 5 gol atabileyim (Gülerek)." şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Enner Valencia#Kasımpaşa

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