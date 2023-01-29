Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Enner Valencia şov! Alex'ten sonra ilk kez...

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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'yı konuk etti.

Müsabakadan 5-1'lik skorla galip ayrılan sarı lacivertliler, zirve takibini sürdürürken galibiyet gollerinin dördü Ekvadorlu yıldız Enner Valencia'dan geldi.

LİGDE 19. GOL

Bu sezon oyunu ve golleriyle Fenerbahçe'nin en formda oyuncularından olan Enner Valencia, Kasımpaşa ağlarına 37, 39, 52 ve 69. dakikalarda 4 gol birden bırakarak ligdeki gol sayısını 19 yaptı.

İLK KEZ 4 GOL ATTI

33 yaşındaki Enner Valencia, profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez bir maçta dört gol attı.

ALEX'TEN SONRA İLK

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Bu sezon Süper Lig'deki 19. golünü Kasımpaşa ağlarına gönderen Enner Valencia, Alex de Souza'dan (28 gol; 2010/11) bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Ayrıca Enner Valencia, 2011'de Alex de Souza'nın Ankaragücü maçında attığı 5 golün ardından Fenerbahçe formasıyla bir maçta en fazla gol atan futbolcu oldu. (4 gol - Kasımpaşa)

TÜM KULVARLARDA 26 GOL KATKISI

Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında 22 gol atıp 4 de asist yaptı.