Fenerbahçe İsmail Kartal ile hedefi 12’den vurdu

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Bu sezon resmi karşılaşmalarda 12’de 12 yapan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal hemen her açıklamasında “Biz 12’ye, 15’e çıkmış bunlara değil maç maç bakıyoruz” dese de, üst üste kırılan rekorlar ve takımın performansı ile camiayı şampiyonluğa iyice inandırdı. Futbolcu olarak 10 yıl (1983-93) giydiği sarı lacivertli formayla 2 şampiyonluk yaşayan, Fenerbahçe’de gelişim koordinatörü iken Joachim Löw’ün yardımcısı olarak 1998-99’da teknik adamlık serüvenine başlayan Kartal, 3. döneminde Kanarya’nın 9 yıllık özlemini bitirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

RİZE DEPLASMANI DÖNÜŞÜ KURŞUNLANMA FUTBOLCULARIN TÜM DENGESİNİ BOZMUŞTU

İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin başına ilk kez 2014-15 sezonunda geçti. Yardımcı antrenörken Ersun Yanal’dan boşalan koltuğa apar topar oturtuldu. İlk döneminde 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken büyük ihtiyaç olmasına karşın Emenike ve Sow’un yanına bir santrfor aldırmayı başaramadı. 4 Nisan 2015’te 5-1 galibiyetle biten Rize deplasmanından dönerken Araklı yakınlarında kimliği hâlâ belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından takım otobüsü kurşunlanınca futbolcular büyük şok yaşadı. Moral olarak çöken sarı lacivertli takım sezonu 3 puan farkla ikinci bitirdi.

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SÜPER LİG’DE DE KONFERANS LİGİ’NDE DE FAVORİ DURUMDA

2021-22’de devre arası Vitor Pereira’dan boşalan teknik adam koltuğuna yeniden oturduğunda Fenerbahçe, lider Trabzon’un 17 puan gerisinde 5. sırada bulunuyordu. Kartal yönetiminde o sezon ligde 18 maça çıkan sarı lacivertliler sadece 1 yenilgi alırken 12 galibiyet, 5 beraberlik ile birlikte sezonu Trabzon’un 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamayı başardı. İlk kez kendi yaptırdığı transferler ve yine ilk kez sezon öncesi kampı geçirerek başladığı 2023-24’te ise farkını kısa sürede gösterdi. 12’de 12 yapan Kanarya sadece Süper Lig’in değil Konferans Ligi’nin de en büyük favorileri arasında.

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FENERBAHÇE’DEN GİDEN TEKNİK DİREKTÖRLERİN HİÇBİRİNİ ARATMADI

İsmail Kartal ayrıca Kanarya’da 3 farklı dönemde göreve gelirken kendisinden önceki süreçte görev yapan teknik adamlardan çok daha iyi bir performans ortaya koydu. Hatta kendini de aşmayı başardı.. Öyle ki Ersun Yanal 40 maçta 24 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlikle maç başı 1.95 puan ortalaması tuttururken Kartal 2014-15’te 2.17’lik ortalama elde etti. 2021-22’de Vitor Pereira 1.60’lık ortalama ile takımı devrederken deneyimli teknik adam sezonun kalanında 1.95’lik puan ortalaması yakaladı. Geçen sezon Jorge Jesus 2.21 ortalama yakalarken, Kartal 3.00 ile Portekizli teknik adamı da solladı.

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DOKUNDUĞU FUTBOLCULAR ALTIN SEZONLARINI YAŞADI

İsmail Kartal başarılı sonuçların yanı sıra kadrosunda yer alan futbolcuları parlatmasıyla da ön plana çıktı. 2021-22’nin devre arası takımın başına geçtiğinde Kim Min-Jae, Crespo, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Rossi, Zajc, Ferdi, bu sezon ise İrfan Can Kahveci, Osayi ve geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinden Oosterwolde’ye hayat verdi. Kartal, yeni transferleri de takıma kısa sürede monte edip yüksek performans elde etti.

KENDiSiNDEN ÖNCEKi iSiMLERE BÜYÜK FARK ATTI

İsmail Kartal iLE KIRILAN REKORLAR

3- Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, SÜPER LİG’de bu deplasmanda ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı.

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5- F.Bahçe 1964-65 ve 2009-10’dan sonra 3. kez bir sezonda çıktığı ilk 5 maçtan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

6- Bu sezon 3’ü Avrupa, 3’ü de lig olmak üzere 6 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, kalesinde gol görmedi.

8- Geçen sezonki Sevilla maçıyla birlikte Avrupa kupalarında çıktığı 8 maçı kazandı ve bunu başaran ilk Türk takımı oldu.

10- Evinde son 10 Avrupa maçını kaybetmeyen F.Bahçe iç sahada 3 farklı dönemde 10+ karşılaşmalık seri yakalayan ilk Türk takımı oldu.