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Diego Lugano, hırsızı doğduğuna pişman etti! Önce yakaladı...

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#Futbol#Diego Lugano#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 20:28

Sao Paulo'nun kupa zaferi sonrası taraftarlar arasında yaptığı kutlama esnasında telefonu çalınan Diego Lugano, olaydan hemen sonra hırsızı yakalayarak telefonunu geri aldı.

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Sao Paulo'nun eski sportif direktörü Diego Lugano, kutlamalar esnasında talihsiz bir olay yaşadı.

Brezilya Kupası'nda tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşayan Sao Paulo'da kutlamalar tüm gün boyunca devam etti.

Kutlamalar sırasında eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano'nun başına talihsiz bir olay meydana geldi.

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Taraftarlar arasında yapılan kutlama sırasında bir taraftar, Diego Lugano'nun cep telefonunu alıp kaçmak istedi.

Durumu kısa sürede içinde fark eden Lugano, hırsızı yakalayarak telefonu geri aldı ve hırsızı polise teslim etti.

Diego Lugano kariyerinde Nacional, Plaza Colonia, Sao Paulo, Fenerbahçe, Paris Saint Germain, Malaga, West Bromwich Albion, Hacken ve Cerro Porteno formaları giydi.

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#Futbol#Diego Lugano#Fenerbahçe

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