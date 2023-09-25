Jayden Oosterwolde kendine yapılan eleştirileri haksız çıkardı! Jorge Jesus görmezden geldi, taraftarın önüne attı...

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Henüz Fenerbahçe kariyerinin başında olmasına karşın, geçen sezonki performansı nedeniyle topa tutulan, yeni sezondaki oyunu ve hırslı görüntüsüyle taraftarlardan büyük teveccüh alan Jayden Oosterwolde, sosyal medyada yaşanan anlık gelişim ve hızlı fikirsel değişimlerin anlatımı için iyi bir örnek teşkil ediyor.

Fenerbahçe'nin sol bek sorununu gidermesi için kadroya dahil edilen ancak geçen sezon Jorge Jesus'un çok az forma şansı verip kulübeye hapsettiği Jayden Oosterwolde, kısa sürede sosyal medyanın gazabına uğrarken yeni sezonda ise 9 maçlık oyunuyla büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında sürpriz bir şekilde Serie B ekibi Parma'dan transfer ettiği Jayden Oosterwolde, Samet Akaydin ile birlikte ocak ayı transfer döneminde kulübe katıldı.

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STOPER VE BEK İHTİYACI KARŞILANAMADI

Fenerbahçe'de Luan Peres'in uzun süren sakatlığı, Gustavo Henrique'nin yeterli katkıyı verememesi, sol bekte Ezgjan Alioski'nin beklentilerin altında kalması, Bright Osayi-Samuel'in ise Jesus'un kriterlerini karşılayamaması nedeniyle geçen sezonun devre arasında stoper ve sol bek mevkilerinde sorun yaşandı.

JESUS İSTEDİ, YÖNETİM ALDI

Şampiyonluk yarışı veren sarı lacivertliler, ocak ayı transfer döneminde Jesus'un istekleri doğrultusunda bu bölgelere birer takviye yaparken bu isimler Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ve Parma'dan Jayden Oosterwolde oldu.

Portekiz Teknik Direktör Jorge Jesus'un talimatlarıyla Samet Akaydin'i 3.7 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katan Fenerbahçe, gelecek vadeden Jayden Oosterwolde'yi ise 6 milyon Euro'luk ödemeyle 4.5 yıllığına transfer etti.

20 YAŞINDA 3 MİLYON EURO'YA PARMA'YA

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Twente'de altyapı eğitimini tamamlayıp A takımı kadar yükselen ve 20 yaşında 3 milyon Euro bonservisle İtalya'nın köklü takımlarından Parma'nın yolunu tutan Oosterwolde; uzun boyu, güçlü fiziği ve süratiyle dikkatleri üzerine çekerken Hollanda futbolunun istikbali parlak oyuncularından biri olarak gösteriliyordu.

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ÖNCE İSTEDİ SONRA YETERSİZ BULDU

Sarı lacivertli yönetim, hem geleceğe yatırım hem de takıma güç katacak bir isim olarak gördüğü Jayden Oosterwolde'yi kulübe kazandırsa da Jorge Jesus'un üçlü savunma inadı ve genç futbolcuyu yetersiz bulması planları altüst etti.

11'DEKİ İLK MAÇI SEVİLLA'YA KARŞI

Fenerbahçe ile ilk maçına Konyaspor karşısında çıkan ve 22 dakikada süre alabilen Oosterwolde, 11'de görev aldığı ilk maçını ise Sevilla'ya karşı oynadı. Lincoln'ün sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından 16 Mart'ta oynanan zorlu rövanş maçında Jayden Oosterwolde'ye görev veren Jesus, Hollandalı oyuncuyu 3-5-2 sisteminde sol önde kullandı.

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DEV MAÇTA GEÇER NOT ALDI

Pozisyonunu yadırgamayan ve takımda yeni olmasına rağmen rahat bir görüntü çizen Oosterwolde, 90 dakikada sahada kalırken özellikle adrese teslim ortalarıyla dikkat çekti. Genç oyuncu, 3 orta denemesinde de arkadaşlarını bulurken 7 ikili mücadelenin 5’ini kazandı.

Hollandalı sol bek, 11'deki ilk müsabakasında iyi bir performans sergilerken sarı lacivertli taraftarlardan da beğeni aldı.

ALANYA MAÇINDA SAKATLANDI

3 gün sonra oynanan Alanyaspor maçında aşil tendonundan sakatlanan ve 3 hafta kadar sahalarda uzak kalan Oosterwolde, daha sona Jesus tarafından adeta yok sayıldı.

13 MAÇTA 46 DAKİKA

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Beşiktaş, Karagümrük ve Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçlarını kaçıran Hollandalı futbolcu, takıma katılsa da kalan 13 maçta yalnızca 46 dakika görev alabildi. Bu maçların 2'sinde maç kadrosuna dahil edilmeyen Hollandalı oyuncu, 9 müsabakayı ise yedek kulübesinde tamamladı.

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SOSYAL MEDYADA HEDEF TAHTASI HALİNE GELDİ

Sol bek sıkıntısını gidermesi beklenen Oosterwolde'nin yedek kulübesine hapsolması tartışma konusu olurken oklar Hollandalı futbolcuya döndü. Kalitesi ve bonservis ücreti tartışmaya açılan 22 yaşındaki sol bek, fiziki yapısından oyun bilgisine kadar birçok konuda eleştiri aldı.

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 174 dakika görev alabilen genç oyuncu, özellikle sosyal medyada yetersiz kabul edilirken transferi nedeniyle sarı lacivertli yönetim de topa tutuldu.

TAKIMDAN GÖNDERİLECEĞİ KONUŞULUYORDU

Sezon başında takımdan gönderilmesi muhtemel oyuncular arasında gösterilen Jayden Oosterwolde, Jorge Jesus'un gidişi, İsmail Kartal'ın gelişiyle yeni sezonda forma şansı bulurken bambaşka bir görüntü çizdi.

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KARTAL'IN PRENSİ OLDU

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, Konferans Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi grup maçı olmak üzere toplamda 9 maçta 632 dakikada görev alan Hollanda futbolcu; performansı, çalışkanlığı ve takıma uyumuyla İsmail Kartal'ın prenslerinden biri haline geldi.

GÜÇLÜ FİZİĞİ VE FEDAKAR YAPISIYLA GÜVEN KAZANDI

Çıktığı 9 maçın 6'sında 90 dakika görev alan 22 yaşındaki oyuncu, İstanbul'da oynanan Twente maçında ise İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda stoper mevkinde görev yaparken bir de gol attı. Görev aldığı dakikalarda tüm mücadelesini ortaya koyan, ikili mücadelelerde ayakta kalan, bindirmeleriyle rakibin sağ kanadında tehlikeler yaratan Oosterwolde, çabukluğu ve defansif bilgisiyle de rakip atakları önlemeyi başardı.

İsmail Kartal yönetiminde çıktığı maçlardaki performansıyla takımın değişmezlerinden olan Hollandalı oyuncu, geçen sezon yapılan eleştirileri kısa sürede tersine çevirdi. Sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan büyük övgü alan Oosterwolde, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da güvenini kazandı.

TEKMEYE KAFA KOYDU

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçın son anlarında karşı atağı savuşturabilmek için kendini tehlikeye atan Oosterwolde, rakip oyuncunun tekmesinin kafasına isabet etmesi sonucu kısa süreli baygınlık geçirdi.

Hollandalı futbolcunun verdiği görevleri layıkıyla yerine getirdiğini belirten İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Jayden Oosterwolde sürekli bir gelişme içerisinde. Bizim takımımızın bir oyun planı var. Bu plan içerisinde gelişme kaydediyor" sözleriyle Oosterwolde'nin takım için önemli bir isim olduğunu söyledi.

BASKIDAN KORKMADIĞINI MESAJINI VERDİ

Fenerbahçe'ye geldiğin baskıya hazır olduğunu kaydeden 22 yaşındaki futbolcu; oyun yapısı, hedefleri ve örnek aldığı futbolcular hakkında şu ifadeleri kullanmıştı.

"FENERBAHÇE’NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BURAYA GELİNCE GÖRDÜM"

"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Geldiğimde düşündüklerimi de görmüş oldum. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü buraya gelince gördüm. Taraftarlar da geliş sürecimi destekledi. Onlar da çok büyük bir kuvvet. "

"HEDEFiM PREMIER LİG VE HOLLANDA MİLLİ TAKIMI"

"Hollanda Milli Takımı’nın ikinci takımına gidecektim ama sakatlık yaşadım. Şu anda Fenerbahçe’deyim ve Hollanda Milli Takımı’ndan davet alabilirim. Bunu yapabilmek için de iyi bir performans ortaya koymalıyım. Kendi performansımı göstermek istiyorum. Sonrasında hayalim Premier Lig’e gitmek ve Hollanda Milli Takımı’nda boy göstermek."

ÖRNEK ALDIĞI OYUNCULAR

"Roberto Carlos ve Andre Santos daha önce burada oynamış büyük futbolcular. Benim örnek aldığım isimler ve burada çok iyi işler çıkardı. Bu iki ismi kendime örnek aldığımı söyleyebilirim. 14 yaşımda sol bek oynamaya başlamıştım ve sürekli olarak sol bek oynamaya devam ediyorum. Defansif anlamda hızlı ve süratli bir oyuncuyum. Birebir pozisyonlarda da iyi bir oyuncu olduğumu ve ofansif olduğumu söyleyebilirim. Saha içinde kenarlardan ileriye çıkıp orta yapmayı seviyorum, asist anlamında fayda sağlamaya çalışan bir oyuncuyum. İtalya’da oynuyordum ve orada da savunmaya dönük yönlerimi güçlendirdiğimi söyleyebilirim. Defansif ve ofansif anlamda iyi olduğumu söyleyebilirim."

"BASKIYA FAZLASIYLA HAZIRIM

"Elbette buraya geldikten sonra şampiyonluk baskısını fazlasıyla hissettim. Bu kulübün şampiyonluğu ne kadar istediğini biliyorum. Ben de bunun için savaşmaya hazırım. Ben de sahada ve saha dışında Fenerbahçe’nin menfaati için elimden geleni yapacağım. Bu baskıya da fazlasıyla hazırım."

"ÇOK ZOR BİR TRANSFER OLDU"

Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgili olarak konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise “Çok ama çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının, futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekkür ediyorum. Teknik Direktörümüz bize takıma dâhil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra kadromuza kattık. Hem tecrübesi hem de yaşı tam bizim istediğimiz seviyede. Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda milli takımına kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum.” sözleriyle zor bir transfer olduğunu kaydetmişti.