Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'nin eski hocası açıkladı: Manchester City'nin izleme listesindeydi

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin, Dinamo Moskova’dan 4 yıllığına kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, başarılı performansıyla adından söz ettirdi. Sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de ve Avrupa Kupalarında şimdiye kadar toplam 12 maça çıkan yıldız futbolcu, 5 gol ve 4 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı. 2016-2019 yılları arasında Legia Varşova forması giyen 24 yaşındaki genç orta saha, o dönem teknik direktör Jacek Magiera ile çalıştı. Şimdilerde Polonya 1.Lig ekibi Slask Wroclaw’ı çalıştıran 46 yaşındaki deneyimli antrenör Magiera, eski öğrencisinin potansiyeli başta olmak üzere performansına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Slask Wroclaw Teknik Direktörü Jacek Magiera’nın açıklamaları şu şekilde:

“SZYMANSKİ, BAŞINDAN BERİ MÜKEMMEL BİR YOLDA OLDUĞUNU KANITLADI”

Haberin Devamı

Sebastian Szymanski’nin Fenerbahçe’ye transferi kariyerinde büyük bir adım. Szymanski, hem kendisi hem de kulüp için büyük şeyler yapabilecek kapasitede bir futbolcu. Varşova'dan sonra Moskova ve Rotterdam, şimdi sıra İstanbul'da. Szymanski, başından beri mükemmel bir yolda olduğunu kanıtladı. Sol ayaklı olmasına rağmen ters kanatta da oynayabiliyor. Sahanın sağ tarafı onun avantajı için bir anahtardır. Harika duran top kullanıyor. Çizgilerde ve paslaşarak top sürme, şut vurma, ara pas ile gol şansı yaratma Szymanski’nin üstün olduğu alanlardır.

Jacek Magiera

“SZYMANSKİ’NİN ŞİMDİ ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE, TAKIM İÇİN HER ŞEYİNİ VERMEYE HAZIR”

Szymanski'nin Fenerbahçe’deki performansına şaşırmadım. Bireysel anlamda potansiyeli çok büyük. Szymanski’nin kazanma zihniyeti var ve takım için her şeyini vermeye hazır. Onun yaratıcı hücum özellikleri var. Fenerbahçe, Szymanski’nin olduğu hücum dizilişinden dolayı sezona harika bir başlangıç yaptı. Szymanski’nin bir gün Avrupa’nın diğer büyük liglerinde de oynayacağına inanıyorum. Onunla beraber Fenerbahçe de kazanacak. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi’nde oynaması, kısa vadeli ama çok önemli bir hedef. Sonrasında onun için her şeyin daha iyi olması mümkün. Szymanski’nin şimdi önceliği Fenerbahçe.

Haberin Devamı

“LEGİA VARŞOVA’DA OYNADIĞI DÖNEM MANCHESTER CİTY’NİN İZLEME LİSTESİNDEYDİ”

Szymanski, Legia Varşova’da oynadığı dönem Manchester City dahil Avrupa’daki birçok büyük kulübün izleme listesindeydi. Daha önce de söylediğim gibi Szymanski’nin potansiyeli tanımlanamaz. Sahadaki boşlukları doldurma yeteneğine de sahipti. Öngörülemeyen bir futbolcu olmak, modern futbolda çok önemlidir. Szymanski’yi, Bernardo Silva’ya benzetiyorum. Başarılı kısa paslardaki oranları ve hücumdaki etkinlikleri birbirine yakın. Oyunun her aşamasına daha genel bakmak istiyorsak, belki de farklardan biri Szymański, kontra atağa daha fazla yönelen ve kontra atak için daha fazla kullanılan bir futbolcudur. Evet, ben Bernardo Silva'nın gerçekten doğru bir örnek olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, takım içinde büyük etki yaratacak bir oyuncu aldı.

Haberin Devamı