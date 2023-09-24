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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın oynayacağı erteleme maçlarının statüsü belli oldu! Yeni transferler ve cezalı isimler o maçlarda yok

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#Süper Lig#Futbol#Fenerbahçe
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşın oynayacağı erteleme maçlarının statüsü belli oldu Yeni transferler ve cezalı isimler o maçlarda yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 23:40

Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa elemeleri nedeniyle ertelenen müsabakalar; İstanbulspor - Galatasaray, Adana Demirspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Başakşehir takımları arasında hafta içinde oynanacak. Erteleme maçlarının tarihleri belli olurken futbolseverlerin aklındaki soruların başında; 6. haftada cezalı duruma düşen oyuncuların bu müsabakalarda yer alıp alamayacağı ve 3. hafta sonrası yapılan transferlerin esame listesine yazılıp yazılamayacağı geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken erteleme maçı bulunan takımlardan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti. Hafta içinde erteleme maçı oynayacak takımlardan İstanbulspor, Başakşehir ve Adana Demirspor haftayı mağlubiyetle kapatırken Akdeniz ekibinde tam 3 isim kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

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ERTELEME SONRASI YAPILAN TRANSFERLER KADRODA YER ALAMAYACAK

Adana Demirspor dışında diğer 5 takımda cezalı duruma düşen oyuncu bulunmazken maçın oynanması gereken tarihten önce kadroda olmayan isimler statü gereği forma giyemeyecek.

TOPLAM 10 İSİM BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK

Bu nedenle Adana Demirspor'da Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören oyuncular Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve Ertaç Özbir, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

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Akdeniz ekibinin erteleme tarihinden sonra yapılan transferlerinden Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş da siyah beyazlılar karşısında oynayamayacak.

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FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ O İSİMLERE YER VEREMEYECEK

Erteleme maçı bulunan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor da 25-26-27 Ağustos tarihlerinden itibaren yapılan transferlere bu müsabakalarda yer veremeyecek.

MADDE 18 – MÜSABAKANIN ERTELENMESİNİN SONUÇLARI

(1) Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.

(2) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.

(3) Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.

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Süper Lig 3. HAFTA ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ ŞÖYLE:

26 Eylül Salı

20.30 İstanbulspor - GALATASARAY

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - BEŞİKTAŞ

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir

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#Süper Lig#Futbol#Fenerbahçe

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