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Erol Bulut'un Cardiff City'sine yan bakılmıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Erol Bulut#Cardiff City#İngiltere
Erol Bulutun Cardiff Citysine yan bakılmıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 19:15

İngiltere Championship'in 8. haftasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Sunderland'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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İngiltere Championship'in 8. haftasında Sunderland ile Cardiff City kozlarını paylatı.

Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi Erol Bulut'un Cardiff City'si 1-0'lık skorla kazandı.

Cardiff City'ye galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness kaydetti.

Championship'te üst üste 3. galibiyetini alan Cardiff City, puanını 13'e yükseltti. Sunderland ise 13 puanda kaldı.

Cardiff City, Championship'in 9. haftasında Rotherham United ile karşılaşacak. Sunderland ise Sheffield Wednesday deplasmanına gidecek.

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#Erol Bulut#Cardiff City#İngiltere

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