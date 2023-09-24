Erol Bulut'un Cardiff City'sine yan bakılmıyor!

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İngiltere Championship'in 8. haftasında Sunderland ile Cardiff City kozlarını paylatı.
Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi Erol Bulut'un Cardiff City'si 1-0'lık skorla kazandı.
Cardiff City'ye galibiyeti getiren golü 87. dakikada Mark McGuinness kaydetti.
Championship'te üst üste 3. galibiyetini alan Cardiff City, puanını 13'e yükseltti. Sunderland ise 13 puanda kaldı.
Cardiff City, Championship'in 9. haftasında Rotherham United ile karşılaşacak. Sunderland ise Sheffield Wednesday deplasmanına gidecek.