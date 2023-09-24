Beşiktaş-Kayserispor maçına Salih Uçan damgası! Chamberlain'e siftah yaptırdı, taraftar...

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Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 6. hafta maçında ilginç notlar ortaya çıktı.

GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Perşembe günü Avrupa Konferans Ligi’nde deplasmanda Club Brugge ile oynanan karşılaşmanın 11’inde 6 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Rosier, Amartey, Demir Ege Tıknaz, Gedson, Rashica ve Muleka’nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal ve Cenk Tosun’u 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Şenol Güneş, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Bailly, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Chamberlain’i sahaya süren Güneş, sağ kanatta Rachid Ghezzal, solda kanatta Cenk Tosun’u görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.

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BAİLLY LİGDE İLK KEZ GÖREV ALDI

Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Eric Bailly, Süper Lig’deki ilk maçında Kayserispor mücadelesinde çıktı. Daha önce Trabzonspor maçının kadrosuna kendisine yer bulan tecrübeli savunmacı, mücadelede görev yapmamıştı. Baiily, Club Brugge maçına ise 11’de başlamış ve 84 dakika sahada kalmıştı.

GHEZZAL 161 GÜN SONRA ASİSTLE GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekibin yıldız isimlerinden Ghezzal, mücadeleye 11’de başladı. Bu sezon Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında toplamda 25 dakikada görev yapabilen Ghezzal, son olarak geçtiğimiz sezonun 28’inci haftasındaki Trabzonspor mücadelesine 11’de başlamıştı.

Cezayirli yıldız, Aboubakar'ın 56. dakikada attığı golde asisti yapan isim oldu.

SALİH UÇAN'IN PASI, CHAMBERLAIN SİFTAH YAPTI

Alex Oxlade-Chamberlain, 62. dakikada sahneye çıktı ve Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

Chamberlain'e Ocak 2023'ten bu yana ilk lig golünü attıran Salih Uçan, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla asist yapan Beşiktaş oyuncusu konumunda.

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Ayrıca milli oyuncu, sahanın en fazla iki mücadele kazanan futbolcusu da oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar da 29 yaşındaki futbolcunun performansını öven paylaşımlar yaptı.