Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin şovu sürdü, Alanya'da ilker yaşandı!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can Kahveci'nin şovu sürerken karşılaşmada da ilkler yaşandı.

İSMAİL KARTAL'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde oynanan Nordsjaelland maçına göre Alanyaspor karşısına 7 değişiklikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Becao, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic ve Dzeko 11'e geri döndü.

İsmail Kartal, Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Osayi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko 11'ini tercih etti.

İRFAN CAN KAHVECİ BİR KEZ DAHA SAHNE ALDI

Alanya'daki maçın 43. dakikasında ağları havalandıran İrfan Can Kahveci, hem takımına galibiyeti getirdi hem iyi formunu sürdürdü.

Milli oyuncu, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca daha önce 6 gol pası vermişti.

Haberin Devamı

'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'

Maç sonunda da açıklamalarda bulunan İrfan, "Bunu hep söyledim. Geçen sene de iyi başladım. Bu sene kendimi daha iyi hissediyorum. Bu sene takım ve taraftarımız bir başka, bunu hissediyoruz. İnşallah sene sonuna kadar bunu sürdürebiliriz. 12'de 12 yaptık. İnşallah milli araya kadar kayıpsız gidebiliriz" şeklinde konuştu.

ALANYA'DA İLKLER

Opta'nın verilerine göre; Alanyaspor filelerini havalandıran İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe kariyerinde ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı (vs Alanyaspor & Antalyaspor).

Ayrıca Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de bu deplasmanda ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

Süper Lig'de 5'te 5 yapan sarı-lacivertliler, tarihinde üçüncü kez bir sezonda çıktığı ilk beş maçtan galip ayrıldı. En son bunu 2009-2010 sezonunda başarmıştı.

Ev sahibi takım ise Süper Lig tarihinde en az şut çektiği (2) ve en düşük gol beklentisi değerinde kaldığı (0.08 xG) maçı Fenerbahçe karşısında oynadı.