Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'a eleştiri: Acemice ve akıl dışı | Fenerbahçe karşısında ders verdi

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Hürriyet Yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- Haftanın maçının kazananı Trabzon oldu. Avcı’nın Onuachu üzerinden oynadığı oyun, erken 3-0’ı getirdi. Nasıl buldunuz bordo mavilileri?

MEHMET ARSLAN: BÖYLE DEVAM EDERSE ÖNÜ ÇOK AÇIK

Fenerbahçe’ye karşı nasıl oynanması gerektiğinin dersini verdi Abdullah Avcı. 10 maç boyunca çok başarılı bir rakip alan presi uygulayan Fenerbahçe’ye karşı, savunmadan hep uzun paslarla Paul Onuachu’yu gördüler. Nijeryalı santrforun her topu kazanması ve rakip stoperlere üstünlük sağlamasıyla Fenerbahçe’nin tüm reflekslerini kilitlediler. Ne pres yapabildi Fenerbahçe, ne de dönen topları toplayabildi. Trabzonspor bu mükemmel performansı devam ettirebilirse önleri çok açık.

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UĞUR MELEKE: TAKTiĞi ViEiRA VERMiŞTi

Trabzonspor açıklanabilir, tanımlanabilir bir oyun sergiledi Fenerbahçe karşısında. Geriden pasla çıkmadı, böylece Fenerbahçe’nin en büyük silahı olan önde baskıyı fonksiyonsuzlaştırdı. Ki bir hafta önce Pendikspor Teknik Direktörü İvo Vieira da 30 dakika boyunca aynı taktikle Fenerbahçe’ye pozisyon vermemiş ama oyuncu kalitesi sürekliliğe yetmemişti. Uğurcan 70 metrelik aut atışlarıyla Onuachu’yu hedefledi. Onun indirdiği yerde Berat’ın Mendy’nin daha yakın olduğunu gördük. Büyük maçlara alışkın Pepe’nin ilk 11 başlaması da doğru karardı. Zaten kırılma golü de ondan geldi. Özetle, taktiği bir hafta önceden İvo Vieira vermişti adeta.

FIRAT AYDINUS: TAKTiKLER AKILCIYDI VE KUSURSUZ iŞLEDi

Abdullah Avcı tarafından mükemmel bir şekilde analiz edilen Fenerbahçe karşısında, nasıl oynaması gerektiğini bilen, akılcı, disiplinli ve sabırlı bir Trabzonspor vardı sahada. Fenerbahçe’nin eksikliklerinin nasıl gedikler oluşturacağını ve bu durum karşısında hangi oyuncularla bu handikaplardan ne şekilde faydalanacağını çok iyi hesaplamışlardı. Belli ki Abdullah Hoca ve talebeleri bu maçı bir gün öncesinde kafalarında oynamışlardı. Orta sahada Fred’in yokluğunda Mendy ile, sakat oyunculardan dolayı stoper mevkisinde görev alan Samet ve Oosterwolde’ye karşı Onauchu ile kurulan üstünlük, galibiyette etken olan hamlelerdi. Bununla birlikte Fenerbahçe’nin alışagelmiş oyununu bozan ve ön alan baskısını kırmayı başaran taktiksel önlemler müsabaka boyunca bordo mavili takım adına dört dörtlük işledi.

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GÜNTEKiN ONAY: ABDULLAH AVCI’NIN ESERi

Abdullah Avcı, Fenerbahçe’ye alan bırakmayan ve özellikle de merkezde yoğunlaşan bir savunma kurgusuyla oynadı. Ön alan baskısına karşılık da geriden pasla çıkmak yerine uzun toplarla takımını öne taşıdı. Sabırlı ve rakibin zaaflarını bekleyen bir oyun ile de istediğini aldı. Bu galibiyetin tamamen Abdullah Avcı’nın taktiksel planıyla geldiğinin altını çizmek gerekir.

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2- Burak Yılmaz’ın Antalya maçından sonra Bailly-Tayfur kavgasını açıklamasını eleştirenler haklı mı? Kol kırılıp yen içinde kalmalı mı?

GÜNTEKiN ONAY: BUNLAR FUTBOLDA HER ZAMAN OLAN ŞEYLER

Tayfur ile Bailly arasında yaşananlar saha içinde. Bailly, Tayfur’un formasından çekiyor ve 2 oyuncu tartışıyor. Bunlar her zaman olan şeyler. Burak Yılmaz, duygusal davranmamalı ve ayrıca yabancı-yerli oyuncusu ayrımı yapması da büyük bir hata. Bailly de o takımın oyuncusu. “Benim oyuncuma kimse saygısızlık yapamaz” ifadesi yanlış. Elinde stoper yokken, mükemmel oynayan futbolcuyu durumu idare edip problemi çözmek yerine oyundan çıkarınca savunma çöktü ve kazanacağı maçı kaybetti. Teknik adamlık tahtaya oyuncuların adını yazmak değildir. Bunu 10 yaşında Playstation oynayan çocuk da yapar. Teknik direktörlük bu tip krizleri yönetip doğru karar alma sanatıdır. Burak Yılmaz üst düzey futbol oynasa da görünen o ki henüz bu vasıflara sahip değil.

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FIRAT AYDINUS: TEKNiK DiREKTÖR DEĞiL FUTBOLCUYMUŞ GiBi KONUŞTU

Beşiktaş’ın içinde bulunduğu kaos ve belirsizlik süreci içinde kaybedilen puanlar ve kötü futbolun sebebiyet verdiği bunalmışlık ve yalnız bırakılmışlık hissiyatından kaynaklandı bu açıklamalar. Burak Yılmaz’ın teknik adamlık kariyerine eksi yazılacak bir röportaj oldu. Futbolcular arasında yaşanan bir sorunu anlatması, seçtiği sözcükler, imalı söylemlerinin vardığı büyüklerin kim(ler) olduğunun anlaşılması, bulunduğu konumdaki acemiliğinin göstergesi oldu. Sanki maç sonu konuşan futbolcu havasındaydı.

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MEHMET ARSLAN: ‘BEN SiZiN KOLTUK DEĞNEĞiNiZ OLMAK iSTEMiYORUM’ DiYOR

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Beşiktaş’ın görünen yüzü kim? Ne başkan ne yönetim var ortada. Tek başına Burak Yılmaz direniyor. Kavga meselesine gelince... Orada yaşanan açıklanır mı, sorusundan daha önemlisi, niye açıkladığı. Bu bir isyan. “Yeter! Ben sizin koltuk değneği olmak istemiyorum. Her gün hoca arıyorsunuz. Takım üzerinde otoritemi yok ediyorsunuz. Karar verin. Yoksa bırakın gideyim” diyor. Haksız mı? Sonuna kadar haklı.

UĞUR MELEKE: 21 KiŞiLiK KADRO PLANLAMASI OLAĞANÜSTÜ ACEMiCE VE AKIL DIŞI

Ben, Burak Yılmaz’ın açıklamalarından çok farklı bir yere takıldım. Bu maçta bir stoper gerçekten de 45’te sakatlansa planı bu muydu? Geçen sezon Lens’ta 3 maç stoper oynayan Onana oyuna girmeyecekse niye kulübede? Neden 21 kişilik kadroya Gökhan İnler yerine altyapıdan bir stoper konulmadı? Ben esas bu 21 kişilik kadro planlamasını olağanüstü acemice ve akıl dışı buldum.

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3- G.Saray Kasımpaşa önünde göz doldurmadı ama Zaha’nın solosuyla haftanın kazananı oldu. Bayern Münih sınavı için ne düşünüyorsunuz?

BU KEZ SONUCU G.SARAY’IN SAVUNMA GÜCÜ BELiRLER

Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ın gol dağılımına değinmiş ve en büyük sorunları gol dağılımı demiştim. Bu maç adeta beni tekzip etti. Zaha 3 puanı getirdi. Bayern Münih maçına gelince... İstanbul’daki maça benzer olmayacak. Bu kez sonucu Galatasaray’ın savunma gücü belirleyecek. Deplasmanda B.Münih’e karşı baskılı bir oyun kurmak ya da kurmaya çalışmak akıllı bir strateji olmayacaktır. Dolayısıyla en faydalı yaklaşım buradan çıkarılacak 1 puan olmalı. Bunu yapacak gücü var Galatasaray’ın.

UĞUR MELEKE: OLD TRAFFORD’DA OLDUĞU GiBi MÜNiH’TE DE SAVAŞACAKLARDIR

Galatasaray içeride Bayern Münih’e karşı öyle bir 1 saat oynadı ki, deplasmana da çok daha yüksek ozgüvenle gidecekleri kesin. Birçok Galatasaraylı futbolcunun kahramanları vardı belki karşılarında. Ve onları ilk devrede 16 şutla sürklase ettiler. Galatasaray’ın bu kadrosu lig için değil, Şampiyonlar Ligi için kurulmuş gibi. Zaha’nın, Ziyech’in, İcardi’nin böyle takımlara karşı deneyimleri çok yüksek. Ne sonuç alırlar bilemiyorum, ama Münih’te boyunlarını bükeceklerini sanmıyorum. Savaşacaklardır Old Trafford’da olduğu gibi.

FIRAT AYDINUS: YILDIZLARDAN BiRiNiN PARLAMASINA iHTiYAÇ VAR

Galatasaray, İstanbul’daki Bayern Münih müsabakasında sonra, sezon başından itibaren sergilediği performansın altında maçlar oynadı. Bunda tabii ki İcardi’nin sakatlığı, sol taraftaki handikapı aşamaması ve orta sahada Torriera’nın yanına yapılan rotasyonların tutmaması etken oldu. Ama böyle kötü oynanan maçlarda Zaha, Tete, Ziyech gibi kaliteli ayakların sahne alıp kazandırması Galatasaray için bir şans. Varolan bu seçenekler içine sağlıklı bir İcardi’yi de dahil ettiğimizde Münih’te bu tür yıldızlardan birinin parlamasına ihtiyaç olacak gibi.

GÜNTEKiN ONAY: GALATASARAY’DA BiRKAÇ HAFTA ÖNCEKi DiNAMiZM YOK

Galatasaray’da Zaha dışında ayakta kalanlar Sanchez, Torreira ve Boey idi. Birkaç hafta önceki dinamizm yok. Yoğun maç temposunun fiziksel bir yıpranma yarattığı ortada ve tempolu oyunda ciddi bir düşüş söz konusu. Ancak Galatasaray’ın problem çözecek çok oyuncusu var ve bu kez de Zaha sahne aldı ve 3 puanı getirdi. Okan Buruk’un bireysellikten tekrar güçlü bir takım oyununa dönecek formülü bulması gerekiyor.

4- Derbinin kaybedeni F. Bahçe oldu. Samet’in bireysel hataları ön plana çıktı ama sizce sarı lacivertliler açısından başka aksaklıklar nelerdi?

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE KOÇU UZUNLARA ÇARE BULAMADI

Faturayı sadece Samet’e kesmek bence de doğru olmaz. Samet-Oosterwolde iyi bir ikili değildi kesinlikle. Onuachu’nun bulduğu ilk golde Oosterwolde’nin acemiliğini görmüşsünüzdür. Ayrıca Fenerbahçeli stoperler zaten daha fazla öne çıkıp Onuachu’yu orta çizgiye kadar taşıyabilirlerdi. Fenerbahçe’nin hücumda da topu çok fazla havaya kaldırdığını gördük. Trabzon’un 1,90 civarı 2 stoperi, 2 de ön liberosu varken topu yere indirmelilerdi halbuki. Basketbol tabiriyle, Fenerbahçe koçunun rakip uzunlara çare bulamadığı bir oyundu bu.

GÜNTEKiN ONAY: EKSiKLERiN YERi DOLMADI VE KARTAL DA YANLIŞ TERCiH YAPTI

Fenerbahçe, Becao ve Djiku’yu fazlasıyla aradı. Samet’in bireysel hataları dışında Fred gibi önemli bir bağlantı oyuncusunun da yokluğu fazlasıyla hissedildi. Rakip ceza alanına gidildiğinde sürekli yüksek toplarla Dzeko’yu aramak da ayrı bir hataydı. Nitekim Fenerbahçe, atak görünmesine rağmen net pozisyonlar üretemedi. İsmail Kartal’ın sarı kartlı İsmail Yüksel’i stopere çekmesi de yanlış bir tercih idi.

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE, TRABZON KARŞISINDA ADETA iKi KiŞi EKSiK OYNADI

İki stoperin yokluğu geriden oyun kurma becerisini yok etti. Becao ve Djiku ile F.Bahçe’nin takım boyu kısalıyor pres gücü artıyordu. Bu maçta bu özelliğini yitirdi. Dahası Samet ve Oosterwolde, Onauchu karşısında fiziksel açıdan da yetersiz kaldı. 2 kişi eksik oynadı F.Bahçe adeta. Orta alanda Fred’in yokluğu da yaratıcılığı ortadan kaldırdı. Zajc’ın orta alan yetersizliği İsmail’i bile fiziksel açıdan bitirdi. Ama buna rağmen mücadeleyi bırakmayan bir takım vardı. Bu açıdan takdiri hak ettiler.

FIRAT AYDINUS: 2-3 AS OYUNCUNUN YOKLUĞU OYNAYANLARI DA ETKiLEDi

Eksik oyuncuların yerine oynayanların düşük performansı ve bireysel hataları madalyonun bir tarafı. Diğer yüzü ise bu asların yokluğunun sahada oynayanların performansına etki etmesiydi. Örneğin orta alanda Fred’in olmayışı İsmail’in performansını, Becao-Djiku ikilisinin olmamasından kaynaklı stoperdeki Samet-Osterwood ikilisinin uyumsuzluğu da Fenerbahçe’nin en güçlü yanı olan kanat oyuncuları Ferdi ile Osayi’ye negatif yönde etki etti. Bu da gösterdi ki, 2-3 as oyuncunun yokluğu Fenerbahçe’de dişlileri kırılmış çarkın dönmesini sekteye uğratabiliyor.