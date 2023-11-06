Premier Lig devi, Sacha Boey için Galatasaray'ın kapısını çalacak

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Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de performansıyla takımın en önde gelen isimlerinden olurken Avrupa devlerini peşinde taktı.

Galatasaray; Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tete, Tonguy Ndombele, Davinson Sanchez gibi birçok yıldızı takıma katarken sarı kırmızılı takımdan en dikkat çeken isimlerin başında Sacha Boey geliyor.

OKAN BURUK'UN DEĞİŞMEZ İSMİ OLDU

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un bu sezon en çok güvendiği oyuncu, kaleci Fernando Muslera dışında Sacha Boey oldu.

TAKIMIN DEĞİŞMEZ İSMİ

23 yaşındaki sağ bek Sacha Boey, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi elemeleri, gruplar ve Süper Lig olmak üzere 20 maçın tamamında 90 dakika görev aldı.

Bu maçlarda ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun ilk dönemi zorlu oldu.

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DEĞERİNİ KATLADI

Fatih Terim döneminde 1 milyon 150 bin Euro’ya Rennes’den transfer edilen Sacha Boey, ilk yıl beklentileri karşılaşamazken sakatlıklar hoca değişikliği ile sıkıntılı geçen sezonda sadece 19 resmi maçta forma giydi.

Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk yaşayan ve başarıda büyük pay sahibi olan Sacha Boey, geldiğinde 2.5 milyon Euro olan değerini 17 milyon Euro’ya çıkardı.

TRANSFERİN GÖZDE İSMİ

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sacha Boey, Avrupa ekiplerinin gözdesi oldu.

Sarı kırmızılı takımla gösterdiği performansla birçok takımın radarına giren Sacha Boey'in ismi, dev kulüplerle anılırken transfer iddiaları art arda gelmeye devam ediyor.

MANCHESTER UNITED TEKLİF HAZIRLIYOR

Manchester United'ın transfer için en ciddi takım olduğu öne sürülürken İngiliz ekibinin Sacha Boey için somut bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

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DEV KULÜPLER PEŞİNDE

İngiliz basınında çıkan haberde, Fransız yıldız Sacha Boey ile ilgilenen tek takımın Manchester United olmadığı aktarılırken Arsenal, Marsilya ve Milan'ın da genç sağ beki takip ettiği ifade edildi.

Fransız ekibi ekibi Rennes'den Galatasaray'a 2021 yılındatransfer olan Sacha Boey, sarı kırmızılı forma altında 72 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Sacha Boey geçen hafta maç sonu yaptığı röportajda "Bugün Sacha Boey iyiyse Galatasaray sayesinde" açıklamasını yapmıştı.

Sarı kırmızılılarda geçen sezon Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu Galatasaray'da 72 maçta 3 gol, 4 asist katkısı yaptı.