Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçında bir garip olay

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Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.

Müsabakanın 19. dakikada Çaykur Rizespor aut atışı kullanacağı sırada kaleci Rizespor file bekçisi Gökhan Akkan, topu Emirhan Topçu'ya bıraktı.

Rizesporlu Kaleci Gökhan Akkan, aut atışında topu Emirhan'a gönderdi, sonrasında Emirhan Topçu topa elle müdahale edince hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

Hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve Emirhan'ın elle oynaması sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Kaleci Gökhan Akkan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulunsa da penaltı kararı değişmedi.

Gaziantep FK'de penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

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