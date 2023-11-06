Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı

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Real Madrid'in futbolcusu Arda Güler, dün ilk kez başkent ekibinin resmi maç kadrosunda yer aldı.

Milli futbolcu teknik direktör Ancelotti'nin oyuna almaması sebebiyle ilk resmi maçına çıkma şansını yakalayamadı.

JUDE BELLİNGHAM BELİRSİZLİĞİ

Ancak Rayo Vallecano mücadelesinde Jude Bellingham'ın sol omzunun üzerine düşmesinin ardından bir süre yerden kalkamadıktan sonra maça devam etmesi şüphe uyandırdı.

Bugün Real Madrid tarafından yapılan tetkiklerin ardından İngiliz orta sahanın sol omzunun çıktığı, Braga maçında oynayıp oynamayacağının ise şüpheli olduğu bildirildi.

REAL MADRİD TARAFTARINDAN ARDA GÜLER ÇAĞRISI

NTV Spor'un aktardığı haberde; birçok Real Madrid taraftarının Arda Güler paylaşımın altında "Bellingham'ı dinlendirin Arda'yı oynatın" çağrısında bulunduğu görüldü.

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Lider Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Braga ile karşılaşacak.

Mücadele 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'da başlayacak.