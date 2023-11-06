Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a tepki: Hakkı yok

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay, söz konusu açıklamalar hakkında konuştu.

"KİMSENİN LAF SÖYLEMEYE HAKKI YOK"

A Spor'a konuşan Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın sözlerinin talihsiz olduğunu belirterek "Burak beni kastetmemiştir. Söylediklerine katılmıyorum. Talihsiz bir konuşma oldu. Tekrar söylüyorum. Kimsenin Beşiktaş'ın büyüklerine, Beşiktaş'a emek vermiş insanlara laf söylemeye hakkı yok." dedi.

Rıza Çalımbay sözlerinin devamında ise "Şu anda Beşiktaş'ta sıkıntılı durumlar var. Bu da atlatılmayacak gibi bir şey değil. Birlik beraberlik içinde olmak gerekiyor. Bu zor günlerde, sıkıntılar üst üste gelince problemler büyüyor. Son maça baktığınızda, kaybedilmemesi gereken bir maçtı. O maçı kaybedince moraller biraz daha bozuluyor. Ama her zaman Beşiktaş'ın hedefi vardır. Şu anda bana göre; ligde, Avrupa'da, Türkiye Kupası'nda hedefi var. Ama böyle devam ederse küsmeler falan, biraz daha sıkıntılar olabilir." açıklamasında bulundu.

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"BEŞİKTAŞ ÇAĞIRSA DÜŞÜNMEM"

Beşiktaş'tan teklif gelirse gideceğini söyleyen Çalımbay, "Beşiktaş beni şuanda da çağırsa düşünmem giderim çünkü ben Beşiktaşlıyım. Biz kanal kanal gezecek insan değiliz. İnşallah böyle bir yakıştırma bir daha duymayız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Antalyaspor yenilgisi sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini kaydeden Burak Yılmaz, "Hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var, kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Şimdi başkanımla konuşacağım, 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem benim küçük bir isteğim var, olmayacaksa ben teşekkür edeceğim." diye konuşmuştu.