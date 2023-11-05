Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Eric Bailly'yi topa tuttu: Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Burak Yılmaz açıklamalar yaptı.

İlk yarının sonunda Bailly'i neden oyundan aldığına dair konuşan Yılmaz, "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar... Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil. Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Var mı, daha net konuşalım, daha net sorun. Evet, aynen. Ben bunu yaptırtmam. Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim." dedi.

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"BÖYLE BİR SAYGISIZLIK YAPTIRMAM"

Yılmaz, "Eric Bailly'nin kadro dışı bırakılması mı?" sorusuna "Bu kötü bir soru. Hala yangına körükle gidiyorsunuz. Hayır. Benim bazı isteklerim olacak. Şimdi buradan çıkınca konuşacağım. Küçük isteklerim olacak. Hayır derse ayrılacağım. Benim kimseden beklentim yok. Ben sabah akşam burada çalışıyorum. Ben kendi ülkemde böyle bir saygısızlık yaptırmam, yaptırmam"

"ŞİMDİ BAŞKANIMLA KONUŞACAĞIM"

Başkan Çebi ile görüşeceğini kaydeden Burak Yılmaz, "Hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var, kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Şimdi başkanımla konuşacağım, 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem benim küçük bir isteğim var, olmayacaksa ben teşekkür edeceğim." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ’IN PENALTISINI VERMEMEK BU KADAR KOLAY MI?"

Federasyona da eleştiride bulunan Yılmaz, yabancı hakem yerine Türk hakemlerine destek verdiklerini ancak sahada doğrandıklarını vurgulayarak, "Keyfine göre 2 hafta maç verme. Beşiktaş’ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı? Bu kadar mı kolay. Nasıl ağabey ya. 'Biz güveniyoruz, inanıyoruz, Türk hakemleri' diyorlar. Yabancı hakem diye bağırıyorlar, 'Hayır bu bizim insanımız' diyoruz. Ama keyfine göre, bir maç bizi doğra, bir maç şunu doğra. Böyle bir şey yok. Fenerbahçe de şikayet edecek, Galatasaray da şikayet edecek, bizi yapılanları görüyorsunuz. Bu nedir? Beşiktaş’ta kaos var, biz de vuralım. Beşiktaş’ta kaos falan yok. Şimdi başkanımla görüşeceğim, hiç merak etmesin herkes. Ben yarın başkanıma saygılı bir şekilde elini öper ayrılırım. Ama kalıyorsam da birkaç isteğim olacak. Çok net" ifadelerini kullandı.

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