Antalyaspor 3-2 Beşiktaş / Maç sonucu

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildi.

Antalya'da ev sahibi takımın galibiyet gollerini 46'da Saric, 50 ve 57'de Jehezkel kaydetti.

Beşiktaş'ın golleri ise 45+2'de Cenk Tosun ve 80'de Muleka'dan geldi.

Bu sonuçla 19 puanda kalan Beşiktaş, beşinci sırada yer aldı.

Antalyaspor ise 15 puanla sekizinci sıraya yükseldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Antalyaspor ise Ankargücü ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sağ çaprazdan gelişen pozisyonda Tayfur Bingöl'un sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Leite'de kaldı.

21. dakikada Chamberlain'i sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kalenin sağından dışarıya çıktı.

30. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından sert vurduğu meşin yuvarlak, kale direğinin sağından az farkla dışarıya gitti.

33. dakikada Chamberlain'in pasında topla buluşan Salih Uçan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı çıktı.

35. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonunda devamında Salih Uçan'ın dokunduğu meşin yuvarlak dışarıya gitti..

45+2. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası içi sağ tarafından pasında arka direkte topu alan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

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46. dakikada sağ çaprazdan gelişen pozisyonda Sagiv Jehezkel'in pasında Dario Saric topu ağlara gönderdi. 1-1

50. dakikada Bytyqi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Jehezkel kaleci Ersin'i geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

57. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan pasında Sagiv Jehezkel, meşin yuvarlağı şık vuruşla ağlarla buluşturdu. 3-1

65. dakikada Bakhtiyor Zainutdinov'un kafa vuruşunda kaleci Leite gole izin vermedi.

68. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

80. dakikada Ante Rebic'in pasında topla buluşan Muleka'nın şutu filelere gitti. 3-2

İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Safuri, Erdoğan, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel.

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Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk.