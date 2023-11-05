Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama: Yediniz, doymadınız | Antalyaspor - Beşiktaş maçında tartışmalı penaltı pozisyonu!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken mücadelede penaltı tartışması yaşandı.

YILMAZ'DAN İLK 11'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, geçen haftaki karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu bir değişiklik yaptı.

burak Yılmaz, ligde geçen haftaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan ve sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Bitexen Antalyaspor mücadelesinde Tayfur Bingöl'e görev verdi.

GHEZZAL'İN YOKLUĞUNDA TAYFUR BİNGÖL

Siyah beyazlıların Antalyaspor deplasmanındaki ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Cenk Tosun oluşturdu.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Mert Günok, Ante Rebic, Demir Ege Tıknaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy oturdu.

PENALTI İSYANI

Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Direkten dönen topa hamle yapmak isteyen Salih Uçan, Erdal Rakip ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi.

Bir süre VAR'ı bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu oyunun devam etmesini istedi.

BEŞİKTAŞ'TAN SERT TEPKİ

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçının devre arasında hakem yönetimiyle ilgili flaş paylaşımlar yaptı.

Penaltı pozisyonu sonrası ilk paylaşımında, "Türkiye Futbol Federasyonu" yazıp çarpı işareti koyan siyah beyazlı takım, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak onay işareti koydu.

"YEDİNİZ, DOYMADINIZ"

Salih Uçan'ın yerde kaldığı penaltı pozisyonunu videosunu paylaşan Beşiktaş, "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı