Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Hastanede yattı, hazır değil

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas maç öncesi konuştu.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Antalyaspor maçı kadrosuna alınmazken hasta olduğu açıklandı.

HARİ VUKAS: "ABOUBAKAR HAZIR DEĞİL"

Yardımcı antrenör Vukas, "Aboubakar hastaydı. Birkaç gün de hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır durumda değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız." dedi.

Maç hakkında konuşan Vukas; "Bu hafta maç olmadığı için yeteri kadar dinlendik. Defansta ve hücumda yapmamız gerekenleri yapacağız. Karşımızda da zorlu bir rakip var. Kazanmak istiyoruz." dedi.