×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Hastanede yattı, hazır değil

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig
Beşiktaştan Aboubakar açıklaması: Hastanede yattı, hazır değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 18:43

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas maç öncesi konuştu.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Antalyaspor maçı kadrosuna alınmazken hasta olduğu açıklandı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin eski futbolcusu Josicodan yıllar sonra gelen itirafFenerbahçe'nin eski futbolcusu Josico'dan yıllar sonra gelen itirafHaberi görüntüle

HARİ VUKAS: "ABOUBAKAR HAZIR DEĞİL"

Yardımcı antrenör Vukas, "Aboubakar hastaydı. Birkaç gün de hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır durumda değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız." dedi.

Maç hakkında konuşan Vukas; "Bu hafta maç olmadığı için yeteri kadar dinlendik. Defansta ve hücumda yapmamız gerekenleri yapacağız. Karşımızda da zorlu bir rakip var. Kazanmak istiyoruz." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!