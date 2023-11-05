Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josico'dan yıllar sonra gelen itiraf! Aziz Yıldırım ve Luis Aragones...

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İspanya Milli Futbol Takımı ile 2008 yılında Avrupa Şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adam Luis Aragones’i takımın başına getiren Fenerbahçe, o dönem La Liga’nın dikkat çeken isimlerine yönelmişti. Real Mallorca formasıyla La Liga'da gol kralı olan Daniel Guiza’yı renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip, hemen ardından Villarreal orta sahasının önemli ismi Josico’yu transfer etmişti. Sakin yapısı ve soğukkanlı oyunuyla dikkat çeken Josico, Fenerbahçe’de sadece 21 maçta görev aldı. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Las Palmas’a transfer olan ve futbolu burada bırakan eski orta saha, sarı-lacivertli günleriyle ilgili konuştu. 48 yaşındaki İspanyol eski futbolcu, Fenerbahçe’ye transfer süreci başta olmak üzere Luis Aragones, Aziz Yıldırım, Daniel Guiza, Arda Güler ve Fenerbahçe taraftarı hakkında düşüncelerini aktardı.

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FENERBAHÇE’NİN İSPANYOL ESKİ FUTBOLCUSU JOSİCO’NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“ARAGONES, BENİM İÇİN FENERBAHÇE’NİN HARİKA BİR DENEYİM OLACAĞINI SÖYLEDİ”

Luis Aragones’in o dönem beni arayarak Fenerbahçe’de oynamamın harika bir deneyim olacağını ve Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe katılmayı reddedemeyeceğimi söylediğini hatırlıyorum. Luis Aragonés'in harika bir tecrübesi ve kariyeri vardı. İspanya Milli Futbol Takımı’yla şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe’ye geldi ama bu kolay olmadı. Futbol çok farklı bir oyundur. Farklı bir futbol oynama ve futbol anlayışına uyum sağlamak bizim için zor oldu.

“AZİZ YILDIRIM’IN TAKIMI YÖNETME ŞEKLİ ARAGONES’TEN FARKLIYDI”

Fenerbahçe'nin hedefi her zaman kazanmak ve maksimum düzeyde rekabet etmektir. Bunun taraftarlara karşı ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu biliyorduk. Takımlarının oynadığı her yerde onlara eşlik eden muhteşem taraftarlar beni şaşırtmıştı. Başkan Aziz Yıldırım’ın takımını yönetmek için kendi tarzı vardı ama bu bizim teknik direktörümüzün tarzından çok farklıydı. Takımı sürekli etkileyen çok fazla sürtüşme ve karmaşık günler vardı. O dönem çok sayıda yeni oyuncuya sahip bir takımdık ve Şampiyonlar Ligi elemeleri çok erken başlamıştı. Takım yeni rekabet tarzına henüz hazır değildi.

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“GUİZA’NIN KANINDA GOL ATMAK VARDI AMA TAKIMIN PERFORMANSINDAN ETKİLENDİ”

Daniel Guiza'nın kanında gol atmak vardı. İspanya’da çok gol atarak Fenerbahçe’ye geldi ama golcüler de takımın performansından etkilenir. Guiza, takıma yavaş yavaş adapte oldu ve takım arkadaşlarını daha iyi tanıdı ama Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazandırmazsanız bunun bir değeri yok.

“ŞÜKRÜ SARACOĞLU’NDA GALATASARAY’I 4-1 YENDİĞİMİZ MAÇI UNUTAMIYORUM”

Normalde en iyi futbolumu oynayamadım. Bazı iyi maçlar çıkardım, niyetim her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak olmasına rağmen genel performansımdan memnun değilim. Kadıköy’de Galatasaray'a karşı oynadığımız maçı unutamıyorum. 4-1 kazanmıştık ve harika bir maç çıkarmıştım. Arda Turan'la harika bir düello yaptığımızı hatırlıyorum. O derbi futboldaki en güzel şeydi. Atmosfer etkileyici, taraftarların bu derbilerde yaşadıkları coşku ve tutku inanılmazdı. Fenerbahçe taraftarı çok cana yakın ve inanılmazdı. Renklerine sadık bir taraftar vardı. Tribünden yüksek tezahüratlarıyla kendimizi sahada tam anlamıyla hissediyorduk. Taraftarlar zor anların üstesinden gelmemize yardımcı oluyordu.

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“FENERBAHÇE’NİN BU SENE İYİ BİR DİNAMİZM YAKALADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Fenerbahçe’yi takip ediyorum, bu büyük kulübe büyük sevgi ve saygı duyuyorum. Her zaman şampiyon olmak için harika bir takım kurmaya çalışıyorlar. Bu yıl iyi bir dinamizm yakaladıklarını düşünüyorum ama Galatasaray'ın sonuna kadar işlerini kolaylaştırmayacağını biliyoruz.

“ARDA GÜLER, BÜYÜK BİR YETENEK AMA REAL MADRİD’DE BAŞARILI OLMAK ÇOK ZOR”

Arda Güler, çok büyük yeteneğe sahip olan farklı bir futbolcu. Real Madrid'de hayat çok karmaşık, çok zor. Üzerinde çok fazla baskı olacak. Real Madrid'de başarılı olmak çok zor. Arda’nın, kafasını iyi hazırlaması gerekiyor.

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