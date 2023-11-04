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Fenerbahçe - Trabzonspor maçında protesto! Gözyaşlarıyla soyunma odasına gitti

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında protesto Gözyaşlarıyla soyunma odasına gitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 20:50

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de yenilen gollerle hata hatalar yapan Samet Akaydin, önce ıslıklandı sonra alkışlandı. Müsabakanın ikinci yarısında oyundan alınan milli futbolcu sahaya gözyaşlarıyla terk etti.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ederken yenilen 3 golün ardından statta sinirler bir hayli gerildi.

İSMAİL KARTAL'DAN İK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Pendikspor ile oynadıkları mücadelenin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Kartal, Trabzonspor karşılaşmasında Becao ve Fred'in yerine Oosterwolde ve Zajc'a görev verdi. Sarı-lacivertli ekip sahaya şu 11 ile çıktı: "Livakovic, Osayi, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko"

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FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Becao, Fred, Djiku, Serdar Aziz, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş maç kadrosunda yer almadı.

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EMRE MOR TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara döndü. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde forma giyecek.

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SAMET'E ISLIKLIK TEPKİ

Sarı lacivertliler, bu sezon ilk defa 3 gol birden yerken Trabzonspor'un attığı gollerde Onuachu karşısında çaresiz kalan Samet Akaydin, büyük tepki gördi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında yenilen üçüncü golün ardından Samet Akaydin'e tepki gösterdi.

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BİR GRUP MORAL VERDİ

Trabzonspor'un gollerinde kritik hatalar yapan Samet Akaydın, 3-0'dan sonra taraftarlardan tepki görürken bir kısım da alkışlarla moral verdi.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Milli savunmacı Samet Akaydin, 74. dakikada oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.

Oyundan alınırken büyük üzüntü yaşayan Samet Akaydin, gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında protesto Gözyaşlarıyla soyunma odasına gitti

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR MAÇ SONU ALKIŞLA TAKIMI DESTEKLEDİ

Sarı lacivertli taraftarlar, Trabzonspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından takımlarını alkışladı.

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Önce futbolcuları tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, sonra alkışlamaya başladı. Alkışın ardından 'İnandık size bu sene, görmek isteriz şampiyonluklar içinde, şampiyon olunca tüm Türkiye, inleyecek en büyük Kanarya diye' tezahüratı yaptı.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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