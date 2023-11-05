Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydınus değerlendirdi

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Süper Lig'de 11. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu ve haftayı Galatasaray lider tamamladı.

Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı ve VAR'da Mete Kalkavan'ın olduğu maçta çok sayıda tartışmalı pozisyon yaşandı. FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Hürriyet'teki köşesinde hakem kararlarını değerlendirdi.

Aydınus'un hakem ve tartışmalı pozisyon değerlendirmesi şu şekilde:

Bu maça atanması sonrası kamuoyunda yoğun şekilde tartışılan Zorbay Küçük’ün performansı ‘perşembenin gelişi çarşambadan belliydi’ dedirtti. Küçük, standartları tutturamadı, kontrolü kaçırdı, hakimiyet kuramadığı maçın çoğu bölümünde şuursuzca bir yönetim gösterdi. Ben burada Küçük’e kesinlikle suç bulmuyorum, onu atayan yapay zekayı suçluyorum! Şunu özellikle söylemeliyim ki, iki tarafa da büyük hatalar yaptı. Maalesef dağıldı ve dağınık bir maç yönetti. Tartışmalı pozisyonlar şöyle:

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ONUACHU’NUN GOLÜNÜN İPTALİNE SAYGI DUYMALI

42. DAKiKADA Paul Onuachu’nun İsmail Yüksek’i formasından çekmesi yoruma açık bir pozisyon. Zorbay Küçük “Faul” diyerek golü iptal etti. Ben de “Açık ve net bir çekme görünüyor” diyerek iptal kararına saygı duyuyorum.

BANİYA’NIN SZYMANSKİ’YE HAREKETİ PENALTI

47. DAKiKADA Baniya’nın Szymanski’ye, topu engelledikten sonra sol ayağıyla yaptığı bir müdahale var, İFAB bu tip pozisyonlar için “Topa vurup vurmaması önemli değil, kontrolsüz, dikkatsiz ve şiddetli bir şekilde teması varsa penaltıdır” diyor. Ben de buna istinaden “Penaltı” diyorum.

PENALTI YERİNE TRABZON LEHİNE FAUL OLMALIYDI

59. DAKiKADA Fenerbahçe lehine verilen penaltıda Tadic, Mehmet Can’ı formasından açıkça çekip ihlal yapıyor. Burada penaltı değil, Trabzonspor lehine faul verilmeliydi.

İSMAİL’E GÖSTERİLEN İKİNCİ SARI KART YANLIŞ

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78. DAKiKADA İsmail’in gördüğü ikinci sarı kart kural dışı. İsmail kolunu Trzegeuet’nin omuzuna engellemek için koyduktan sonra Trezeguet’nin sola doğru dönmesi sonucunda koluyla yüzüne bir teması var. Bu, kolun illegal kullanımı değil; bu omuz boyun kısmına engellemek için konulan bir kol, sarı kart olmaz.

İKİNCİ PENALTI VE TEKRAR EDİLMESİ DOĞRU

86. DAKiKADA Mehmet Can’ın Trabzonspor ceza alanında Miguel Crespo’ya yaptığı hareket sonucu Fenerbahçe lehine verilen penaltı doğru idi. Tadic’in vuruşunda golle sonuçlanmayan penaltının tekrar edilmesi de doğru karardı.

OSAYİ’YE ‘ALDATMA’ NEDENİYLE 2. SARI ÇIKMALIYDI

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90+3. DAKiKADA Trabzonspor ceza sahasında penaltı almaya çalışan Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, ‘aldatmadan’ dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç edilmeliydi.

TADİC’İN ENİS’E HAREKETİNE PENALTI VERİLEBİLİRDİ

90+4. DAKiKADA Fenerbahçe ceza alanındaki Tadic-Enis mücadelesinde Tadic’in rakibini iki eliyle kavrayıp tutmasına Zorbay Küçük penaltı verse kimse bir şey diyemezdi.

ENİS’İN GOLÜNÜN İPTAL EDİLMESİ DOĞRU KARARDI

90+5. DAKiKADA Trabzonsporlu Enis Destan’ın attığı golün, öncesinde Trezeguet’nin Mert Müldür’ü itmesinden dolayı VAR yardımıyla iptal edilmesi doğru karardı.

FIRAT AYDINUS'UN MAÇ YORUMU İSE ŞU ŞEKİLDE:

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının kaderini dört isim belirledi.

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Yüksek tempoda başlayan maçta ne kadar istese de Fenerbahçe ilk 10 hafta ön alanda kurduğu baskıyı başaramadı. Tabii ki bunun sebebi Trabzonspor’un beklenenin dışında bir oyun kurgusu için de maça başlamış olmasıydı. Birinci bölgede hiç kısa paslaşmalar yapmadan uzun oynayarak Fenerbahçe’nin ön alan baskısı işlevinin kırılmasına sebep oldu. Buna artı olarak Fenerbahçe kendi sahasında çıkış pasları yaparken ön alan baskısını uygulayan takım Trabzonspor oldu.

MAKiNE SEKTEYE UĞRADI

Görüldüğü üzere Paul Onuachu’nun olduğu yerde Becao ve Djiku’nun olmayışı, orta sahada Fred’in eksikliği Fenerbahçe için gerçekten işleyen makinenin sekteye uğramasına sebep oldu.

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FRED’iN YOKLUĞUNDA iSMAiL DE YOK OLDU

Öyle ki, Fred’in yokluğunda İsmail Yüksek de yok oldu. Mehmet Can’ın kanadını zayıf halka görerek Dusan Tadic ve Ferdi ile bu kanadı kullanmak isteyen Fenerbahçe, bunda ilk yarı başarılı olamadı.

Trabzonspor’da özellikle Onuachu ve Mendy başrol oyuncularıydı. Hem yerden hem uzun toplarda Oosterwolde ve Samet, Onuachu karşısında acizleri oynadı. Bu handikapı ilk 30 dakikada gören İsmail Kartal, Onuachu’ya gelen toplara ilk anda basmamalarını ve uzaktan takip etmelerini söyleyip stoperlerini uyardı.

3-0’DAN SONRA MAÇIN BÜTÜN ÇEHRESi DEĞiŞTi

Samet’in Edin Visca’yı soldan kaçırması ve yapılan ortada Oosterwolde’nin çevre kontrolü yapmamasından dolayı Onachu’yu unutması, Trabzonspor’un ilk yarıyı 1-0 önde kapanmasını sağladı. İkinci devrenin hemen başında özellikle Samet’in gerçekten inanılmaz hatalarıyla Trabzonspor bir anda 3-0 öne geçti ve maçın bütün çehresi değişti. Fenerbahçe, 3-0 dan sonra bütün riskleri almaya başladı ve sezon boyunca oynadığı oyun formatından çıktı. Bu anlarda, yakaladığı gol pozisyonları Uğurcan’ın kurtarışları vardı.

İki penaltı golüyle farkı tek haneye indirse de yenilmekten kurtalamadı. Motive, konsantre olmuş ve ne oynadığını bilen Trabzon, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yendi.

SAMET CiDDi HATALAR YAPTI

Sonuçta bu kritik maçın kaderini Abdullah Avcı’nın analizi, Paul Onuachu’nun fiziği, Samet Akaydın’ın hataları ve Zorbay Küçük’ün kararları belirledi diyebiliriz.