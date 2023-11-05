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Beşiktaşlı futbolculardan Antalyaspor yenilgisi değerlendirmesi: Penaltımız verilmedi

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig
Beşiktaşlı futbolculardan Antalyaspor yenilgisi değerlendirmesi: Penaltımız verilmedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 21:39

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ta oyuncular Gedson Fernandes ve Necip Uysal açıklamalar yaptı.

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Beşiktaşlı futbolcular Gedson Fernandes ve Necip Uysal, Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Kabullenmesi zor bir mağlubiyet olduğunu söyleyen Gedson Fernandes, "Kabul etmesi zor. Yine mağlubiyet. Elimizden geleni, gerekeni yapamadık. Kazanmak istiyorduk. Taraftarımızı üzdük. Daha iyisini yapmalıydık. Rakibimiz bizden daha çok istedi ve biz kaybettik. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Birlikte kaybediyoruz. Biz Beşiktaş'ız, daha iyisini yapmalıyız." dedi.

Üzgün olduklarını kaydeden Gedson, "Beşiktaş, mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeli ve alışkanlık haline getirmemeli. Taraftara karşı boynumuz bükük. Kimseyi suçlamamalıyız. Kulüp olarak hep birlikte bu kötü gidişatın sorumlusuyuz." dedi.

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"BİR TÜRLÜ İŞLER İYİ GİTMİYOR"

Antalyaspor maçında penaltılarının verilmediğini kaydeden Necip Uysal, "Çok üzgünüz. Penaltı pozisyonunda penaltı vardı. Bir türlü işler iyi gitmiyor. Her hafta toparlanmaya çalışıyor ama çok basit goller yiyoruz." dedi.

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Düzeltmeye çalışacaklarını belirten Necip Uysal, "Çok üzgünüz. Ne anlatacağım, ne konuşacağım bilemiyorum. Bize yakışmıyor. Düzeltmeye çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa..." diye konuştu.

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig

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