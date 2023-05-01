Beşiktaş - Galatasaray derbisi Avrupa'da manşetlerde! "Jorge Jesus için kazandı"

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah beyazlı ekip 3-1'lik skorla kazandı ve şampiyonluk yarışında tüm hesaplar değişti.

Sarı-kırmızılılar, 20. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçerken yanıt 35. dakikada Saiss'tan geldi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi. Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Oliveira'nın hatasından yararlandı ve 58. dakikada takımına öne geçiren golü kaydetti. Son sözü ise 90+3. dakikada Vincent Aboubakar söyledi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıkarken Galatasaray üst üste ikinci karşılaşmada puan kaybı yaşadı. Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65'e yükseltirken, 67 puanlı ikinci Fenerbahçe ve 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı.

Haberin Devamı

GALATASARAY İLK KEZ DERBİ KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2022-2023 sezonunda ilk kez bir derbiyi kaybetti. Aslan daha önce Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0, Beşiktaş’ı da evinde 2-1’lik skorla yenmişti.

BEŞİKTAŞ'IN GALATASARAY ZAFERİ AVRUPA BASININDA

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etmesiyle şampiyonluk hesaplarını baştan yaptırdığı mücadelenin yankıları özellikle Portekiz basınında ses getirdi. Portekiz basını, Beşiktaş'ın derbi galibiyetinin ardından Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarının yeniden arttığını yazdı.

A Bola: Galatasaray, İstanbul derbisini kaybetti. Jesus liderliğe daha da yaklaştı.

Galatasaray derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu ve bu sonuçla birlikte Sivasspor'u deviren Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si liderin yalnızca 3 puan gerisinde kaldı. Sergio Oliveira'nın hatası İstanbul derbisinde Beşiktaş'ın geri dönüşüne yardım etti.

Record: Beşiktaş, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sini zirveye taşımak için Galatasaray'ı yendi.



Gedson Fernandes'in forma giydiği Beşiktaş, Süper Lig'in lideri Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve sonuç Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'nin puan durumunda liderliğe yaklaşmasına yardımcı oldu. Şimdilik ilk 3 takım arasında yalnızca 5 puan fark var.

Haberin Devamı

Mais Futebol: Galatasaray derbiyi kaybetti, Jorge Jesus 3 puan kazandı.



Galatasaray, İstanbul derbisinde Beşiktaş'a kaybetmesine rağmen liderliğini korudu ancak Jorge Jesus'un takımı Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e inmiş oldu.

Trivela: Beşiktaş derbiyi kazandı ve şampiyonluk yarışı alev aldı

Galatasaray için tehlike işareti. Fenerbahçe kazandı ve Beşiktaş momentum yakaladı. Şampiyonluk yarışı bu üç takım arasında geçecek. Son haftalarda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı ülkeyi sallayacak.

Tuttomercatoweb: Icardi umutlandırdı, Beşiktaş 3'ledi.

İtalyan futbolunun yakından tanıdığı birçok oyuncusu olan Galatasaray derbide ağır bir yenilgi aldı. Takımda büyük bir hüzün var. Mauro Icardi'nin golü Galatasaray'ı umutlandırdı ancak Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'ın golleri skoru ve belki de şampiyonluk dengesini alt üst etti. Beşiktaş'ın galibiyeti sayesinde Fenerbahçe zirveden sadece üç puan uzakta. Liderin 5 puan gerisinde kalan Beşiktaş için de ihtimal var.

Haberin Devamı

Tuttosport: Icardi, Galatasaray'ı umutlandırdı ama Beşiktaş kazandı.

Galatasaray kaybetti ve Süper Lig'deki zirve yarışı alevlendi. Derbiyi kazanan Beşiktaş, Galatasaray'a ağır bir darbe vurdu. Derbiden çıkan sonuca Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe de sevindi. Zaniolo ikinci yarıda Mertens'in yerine girdi ama eski Romalı tıpkı eski Napoli yıldızı gibi hiçbir şey yapamadan maçı tamamladı."

Ole: Maçı Mauro açtı ama Beşiktaş çevirdi

Mauro Icardi Beşiktaş derbisinde sahne aldı ancak bu galibiyete yetmedi. Beşiktaş derbide geriden gelerek 3-1 kazandı. 30 yaşındaki forvet, Süper Lig'de sadece 19 maçta 14 gole ulaştı. PSG'den kiralanan forvet için iyi bir ortalama.

Haberin Devamı