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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, zirve yarışını doğrudan ilgilendiren derbi mücadelesinde sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Trio ekibi, Beşiktaş - Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Beşiktaş - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları...

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Arthur Masuaku'nun Milot Rashica'ya müdahalesinde kart gerekir mi?"

Seçim Demirel: Kontrolsüz bir hareket var, sarı kart çıkmalıydı.

Deniz Çoban: 45 bin kişi önünde maç yönetiyor. Hakem düdüğünü çalıyor ve devam ediyor. Hakemin, hakem şansı vardı. Seyirci, kulübeler, oyuncular; hakemin işini zorlaştırmadı. Sarı göstermedi, ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Gösterseydi de itiraz etmezdim.

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Bülent Yıldırım: Hakem maça çıkmadan, maçı düşünür. Kart kullanımlarını falan hep düşünür. Burada faul yeterli, sarı olmaz. Tam ayağa basmadan bahsedemiyorum. Hakem de göremez zaten. Zor pozisyon. Faul yeterli.

"Arthur Masuaku'nun Milot Rashica'ya müdahalesinde kart gerekir mi?"

Seçim Demirel: Kontrolsüz bir hareket var, sarı kart çıkmalıydı.

Deniz Çoban: 45 bin kişi önünde maç yönetiyor. Hakem düdüğünü çalıyor ve devam ediyor. Hakemin, hakem şansı vardı. Seyirci, kulübeler, oyuncular; hakemin işini zorlaştırmadı. Sarı göstermedi, ben de doğru olduğunu düşünüyorum. Gösterseydi de itiraz etmezdim.

Bülent Yıldırım: Hakem maça çıkmadan, maçı düşünür. Kart kullanımlarını falan hep düşünür. Burada faul yeterli, sarı olmaz. Tam ayağa basmadan bahsedemiyorum. Hakem de göremez zaten. Zor pozisyon. Faul yeterli.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Lucas Torreira'nın Salih Uçan'a müdahalesinde sarı kart gerekir mi?"

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Seçim Demirel: Sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Kesinlikle kart gerekir.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz bir hamle, sarı kart çıkmalıydı.

"Sergio Oliveira'nın müdahalesi penaltı mı?"

Bülent Yıldırım: Pozisyon bütün açılarıyla yayınlandı. Kafayla çıkacakken, yanlış bir hamle ile kontrolsüz çıkıyor. Ayaktan da sekiyor. Bu top ele gelmiştir ya da gelmemiştir diyemiyorum. Eğer ele temas varsa penaltı. Sağ kolunu anlamsız uzatıyor. %100 temas olduğunu anlayamıyorum. Ispat edemiyorum. VAR da göremiyor, müdahale edemiyor.

Seçim Demirel: Ele temas var mı, defalarca izledim ama net bir şey anlayamadım.

Deniz Çoban: Ele temas ettiğini ya da etmediğini ıspatlayamıyorum.

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Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Beşiktaş'ın ilk golü öncesi faul var mı?"

Bülent Yıldırım: Lucas Torreira ile Omar Colley'in eşleşmesi yanlış bir eşleşme. Böyle bir ikili müdahaleyi kazanamazsınız. Torreira, Omar'ın kolundan tutmaya çalışıyor. Karşılıklı ikili mücadele bence görünmüyor.

Seçim Demirel: Lucas Torreira kısa boylu olduğu için Omar Colley'in hamlesiyle yerde kaldı. Bence normal bir ikili mücadele. Faul yok.

Deniz Çoban: Temiz bir gol, problem yok.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Sergio Oliveira'nın Salih Uçan'a müdahalesinde kart gerekir mi?"

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Bülent Yıldırım: Sergio Oliveira kramponun ucuyla Salih'a vuruyor. Zamanlama hatasından dikkatsiz faul, kart gerekmez. Hakeme katılıyorum.

Seçim Demirel: Sergio Oliveira topa hamle yapmak istiyor. Sarı kart olduğunu düşünmüyorum.

Deniz Çoban: Dikkatsiz bir hareket. Joao Pedro böyle bir pozisyonda ikinci sarıdan atıldı, ona benzettim bu pozisyonu. Karta gerek yok.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Amir Hadziahmetovic'in elle oynamasında sarı kart gerekir mi?"

Deniz Çoban: Burada elle oynama yok. Galatasaraylı oyuncu topa vuruyor ve eline geliyor. Bence elle oynama da yok.

Seçim Demirel: Burada elle oynama yok. Galatasaraylı oyuncu topa vuruyor ve eline geliyor. Bence elle oynama da yok.

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Bülent Yıldırım: Top Mertens'te olsa ve Amir bunu yapsa, sarı olurdu. Top kapma mücadelesinde top ele geliyor. Sarı olduğunu düşünmüyorum.

"Aboubakar'ın Torreira'ya müdahalesinde faul var mı?"

Seçim Demirel: Bu tarz pozisyonlara faul çalındığında, ülke futbolu için iyi bir görüntü olmuyor. Bunlar çalındığı için oyuncular ufak bir temasta kendini yere atıyor. Faul yok.

Deniz Çoban: Burada faulden söz edemeyiz.

Bülent Yıldırım: Lucas Torreira hakemi aldatıyor ve faul kazanıyor. Etkili bir itme yok. Kötü bir faul kararı.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Milot Rashica'nın Nathan Redmond'a müdahalesine sarı kart doğru mu?"

Seçim Demirel: Doğru kart.

Deniz Çoban: Sarı doğru.

Bülent Yıldırım: Çok doğru bir kart.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Saiss'in Torreira'ya müdahalesi var mı? Torreira'nın Aboubakar'a müdahalesi var mı?"

Bülent Yıldırım: Masuaku ortayı yapmadan önce Saiss ve Torreira iletişimi, Torreira yere düşmüş durumda. Hakem ne yapıyor? Top oyunda mı değil mi kararsız kaldı. Serbest vuruş için burada hiç düdük çalmadı. Bu mücadeleyi gördükten sonra 'durdursam mı' dedi, kaçırdı. İlk olayda top oyun dışındayken oldu. İki oyuncu yan yana mücadele, fiziksel fark var. Torreira, Aboubakar'a bakıyor bu pozisyondan sonra. Torreira yerden kalktı ikisi de birbirine bakıyor. Karşılıklı bir ikili mücadele. Düşerken Aboubakar'ın kolu Torreira'nın yüzüne geliyor. Aksiyonun devamında sonuç; penaltı yok. Saiss'ın Torreira'ya müdahalesinde hakemin bunu oyunu durdurarak engellemesi gerekirdi. Hareket hiç sportmenliğe uygun değil. Kolu bir savurdu, eğildiği için denk gelmedi. Burayı çözmesi lazımdı.

Seçim Demirel: Saiss'in Torreira'ya yaptığı ilk müdahale sportmenlik dışı bir hareket ve bir sarı kartla değerlendirilmeliydi. Tutup çevirerek yere atıyor resmen. Sonrasında da Beşiktaşlı oyuncuyla olan kısmında sadece ikili bir mücadele, yer almaya çalışırken bir çarpışma gerçekleşiyor. Yere düşerken Aboubakar'ın eli rakibinin yüzüne geliyor, penaltıdan bahsedemeyiz.

Deniz Çoban: Penaltı olmadığını düşünüyorum. Aboubakar'ın bilerek ya da bilmeyerek yaptığı hareketin kaza olduğunu varsayıyorum. Öncesinde de sarı kart göstermese bile oradaki gerginliği bir şekilde vuruş yapılmadan önlemeliydi fikrindeyim.

"Rosier'in Kerem'e müdahalesinde devam kararı doğru mu?"

Seçim Demirel: Burada hakem maçı bitirmeye odaklanmış. Kesinlikle sarı kart.

Deniz Çoban: Sarı kart.

Bülent Yıldırım: Sarı kart.

"Masuaku'nun Rashica'ya müdahalesi var mı, kart gerekir mi?"

Seçim Demirel: Görülmesi gerçekten zor. Hakemi suçlayamayız. DVD sarısı.

Deniz Çoban: Sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Bunu sahada tespit etmek çok zor. DVD sarı kartı.

"Saiss'in Kerem'e müdahalesinde sarı gerekir mi?"

Seçim Demirel: Sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Sarı kart doğru bir yorum.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hamle, sarı kart yeterli.

"Masuaku'ya çıkan kart doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Masuaku'nun hakeme beden diliyle bir tepkisi var ve sarı kart çıkarıyor. Ali Şansalan çok sert bir şekilde kart gösteriyor. Bu sarı karta katılmıyorum.

Seçim Demirel: Ali Şansalan aşırı tepki verdi, gereksiz bir kart.

Deniz Çoban: Yanlış bir kart.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Rosier'in Kerem'e müdahalesinde çıkan kart doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Sarı doğru.

Seçim Demirel: Kart doğru.

Deniz Çoban: Sarı.

"Barış Alper Yılmaz'ın Gedson'a müdahalesinde sarı kart doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Barış Alper, Gedson'u görmüyor. Bu nedenle sarı doğru.

Seçim Demirel: Ayağa basma için sarı yeterli.

Deniz Çoban: Sarı kart yeterli.

"Salih Uçan'ın gördüğü sarı kart doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Sarı kart gereksiz. Salih Uçan topla oynamak istedi.

Seçim Demirel: Sarı kartı doğru bulmuyorum.

Deniz Çoban: Sarı kart gösterilmese daha çok kabul ederdim.

"Masuaku'nun Barış Alper'e müdahalesi var mı? Devam kararı doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Hiçbir şüphe yok. Barış Alper'in altından topa vuruyor. Akılda kalmasın diye aldık. Hiçbir sorun yok.

Deniz Çoban: Ayak düşerken ucuna basıyor olabilir. Penaltı şüphemiz yok bizim bu pozisyonda.

Seçim Demirel: Topla oynuyor zaten.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

"Icardi'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

Seçim Demirel: Bu pozisyon da çok konuşuluyor, gündemde tutuldu ama bu pozisyonda Salih zaten topla oynuyor. Topla oynuyor, sonrasında yaptığı hareketlerde de kendini zaten sakınıyor. Pozisyonun başlangıcında da ofsayt olduğunu görüyoruz. Bir penaltıdan zaten söz edemeyiz. Bir penaltı şüphesi olduğu düşünülseydi VAR tarafından ofsayt çizgisi de çekilirdi. Onlar da penaltı olmadığını düşündükler ki çizgi çekme ihtiyacı duymadılar.

Bülent Yıldırım: Pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu fikrindeyim. VAR burada penaltı kaçmış olsaydı, alıp onu çizgiyle gösterirdi. Futbol içinde Salih topa vuruyor. Kayarak geldiği için temas olduğunu düşünerek küçülüyor. Devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Bence de devam doğru karar. Ama öncesinde ofsayt. Tecrübeli Ceyhun Sesigüzel kaçırmaz böyle şeyleri ama dalgınlığına gelmiş demekki.

"Omar Colley'e çıkan sarı kart doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Hakemin kararına saygı duyuyorum.

Seçim Demirel: Sarı kart doğru.

Deniz Çoban: İkinci sarı kart olsa, tartışılabilirdi ama basıyor. Yanlış demiyorum.