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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah beyazlı ekip 3-1'lik skorla kazandı ve şampiyonluk yarışında tüm hesaplar değişti.

Sarı-kırmızılılar, 20. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçerken yanıt 35. dakikada Saiss'tan geldi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi. Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Oliveira'nın hatasından yararlandı ve 58. dakikada takımına öne geçiren golü kaydetti. Son sözü ise 90+3. dakikada Vincent Aboubakar söyledi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıkarken Galatasaray üst üste ikinci karşılaşmada puan kaybı yaşadı. Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65'e yükseltirken, 67 puanlı ikinci Fenerbahçe ve 70 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı.

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GALATASARAY İLK KEZ DERBİ KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2022-2023 sezonunda ilk kez bir derbiyi kaybetti. Aslan daha önce Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0, Beşiktaş’ı da evinde 2-1’lik skorla yenmişti.

GEDSON FERNANDES DAMGASI

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 32. hafta maçında Gedson Fernandes'in performansı çok konuşuldu. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından daha düzenli olarak forma şansı bulan ve performansı yükselen Gedson Fernandes, eski takımı Galatasaray karşısında da dikkat çekti.

ORTA SAHANIN DİNAMOSU

Beşiktaş orta sahasının dinamosu olan genç oyuncu karşılaşmada en çok ikili mücadale kazanan (17), en çok top kapan (8) ve en çok adam eksilten futbolcu oldu. Maçta toplam 56 kez topla buluşan orta saha oyuncusu, 25 pasının 18'inde isabet buldu.

ABOUBAKAR'IN GALATASARAY'A İLK GOLÜ

Sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar da yüksek performansını sürdürdü. Galatasaray ağlarını da havalandıran Kamerunlu yıldız, son 8 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergilemiş oldu. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray’a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.

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Öte yandan Romain Saiss, bu sezonki ilk golünü Galatasaray'a atarken yaptığı tek asist de ligin ilk yarısında yine sarı-kırmızılılar karşısında gelmişti.

SERGIO OLIVEIRA'DAN BÜYÜK HATA

Karşılaşma 1-1 iken siyah-beyazlılar 58. dakikada Amir Hadziahmetovic'le öne geçti. Gol öncesinde Sergio Oliveira'nın büyük hatası ise dikkat çekti. Muslera'nın pasında kendi ceza yayı üzerinin oralarda topa sahip olan Portekizli iyi bir çevre kontrolü yapmayınca Hadziahmetovic'in ani ve sert baskısına maruz kalarak topu kaybetti Boşnak futbolcu da bu hatayı iyi değerlendirdi, bir anda karşı karşıya kaldığı kaleci Fernando Muslera'yı mağlup etti.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

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FIRAT AYDINUS: BEŞİKTAŞ KAZANINCA ŞAMPİYONLUK YARIŞI ARTIK ÜÇ ORTAKLI OLDU

Özellikle ikinci yarısında bir saniye bile gözümüzü kırpmadığımız zevkli ve mücadele düzeyi yüksek bir derbi maç izledik.

Şenol Güneş’in Beşiktaş’ı, öncelikle ikincilik olmak üzere ‘şampiyonluk neden olmasın’ düşüncesiyle çıktı Galatasaray karşısına. Galatasaray ise yenilmediği ve özellikle de 3 puan aldığı takdirde şampiyonluk yarışının en önemli virajını dönecekti. İki takım da beklenen kadrolarla sahaya çıktı.

BENZER TAKTiKLERLE OYNADILAR

Birbirlerine benzer taktiklerle oynayan iki takımın maçında özellikle orta sahada sert mücadeleler izledik ilk yarıda. İlk 20 dakikada Galatasaray, Beşiktaş’ın kanat oyuncularını çıkarmayıp geriye doğru iten bir oyun ortaya koydu. 20. dakikaya kadan gol pozisyonu olmayan maçın ilk tehlikeli pozisyonunda da golü buldular.

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iCARDi HATAYI AFFETMEDi

Oliveira’nın şık pasında Masuaku’dan sıyrılan Rashica ortaladı, Colley hamle yapmakta gecikince İcardi bir anda öne doğru deplase olup tam bir golcü vuruşuyla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş daha baskılı oynadı ve bu kez rakibin kanatlarını çıkarmayıp geriye iten takım oldu. İlk gol pozisyonunu 30. dakikada Cenk ile bulan Beşiktaş’ın, 35. dakikada attığı golde 1.91’lik Colley’in 1.66’lık Torreira ile eşleşmesi ve Saiss’in kafayla fileleri havalandırması maçın en ilginç enstantanesi oldu. Saiss-Oliveira eşleşmesi de garipti. Gedson’un ikili mücadelelerde yıldızlaştığı ilk yarıda Beşiktaş 6 şutun 1’inde isabet sağlarken, Galatasaray tek şutunda golü buldu.

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iKiNCi YARI MAÇ DEĞiŞTi

İkinci yarı, gol pozisyonlarının artmasıyla maçın çehresi değişti. Özellikle Beşiktaş çok farklı bir görüntüdeydi bu devrede. Aboubakar ile 2, Cenk ile 1 kez yakalanan pozisyonlar golün habercisiydi. Kısmen Muslera’nın ama daha çok Oliveira’nın çevre kontrolü zafiyetinden topu çalan Amir Beşiktaş’ın ikinci golünü attı.

KARŞILIKLI HAMLELER

Bu golden sonra Okan Buruk üç değişiklik yaparak Galatasaray’ın reaksiyon göstermesini sağladı ve oyunda tutmayı başardı. Şenol Güneş buna iki değişikliklikle cevap verdi. Galatasaray’ın beraberlik golü için yüklendiği, heyecan dozajının tavan yaptığı dakikalarda Vincent Aboubakar, kendine has bir gol atarak Beşiktaş’ı rahatlattı. Özellikle ikinci yarısında bir saniye bile gözümüzü kaçırmadığımız, mücadelesi seviyesi yüksek, zevkli bir maç izledik.

MERTENS YiNE KÖTÜYDÜ

Sahanın yıldızı Gedson’du. Galatasaray’da Mertens’in performansı, geçen iki maçta olduğu gibi çok düşüktü. Beşiktaş bu derbiden aldığı üç puanla şampiyonluk yarışında kartların tekrar karılıp dağıtılmasını sağladı. Artık zirve yarışının üç ortaklı olduğunu söylemek pekalâ mümkün.

BÜYÜK BASKI ALTINDA ÇIKTIĞI DERBiYi iYi YÖNETTi

· Belki de kendisine daha tebligat yapılmadan bu maça atanacağı basına sızdırıldı. Akabinde yaşanan tartışma ortamı ve hatta ‘değiştirin’ talebi ile oluşan gölgeler eşliğinde bu maça nasıl bir psikoloji ile hazırlandığını, ancak yaşayan bilir. Bir de kulüp başkanlarının TFF’ye çıkarma yapmaları üstüne tuz biber oldu.

BU SEZON 17. MAÇINA ÇIKTI

· Süper Lig’de toplam 78 maç yöneten Ali Şansalan bu sezon 17. müsabakasına çıktı. 17 maçın 5’i Beşiktaş, 4’ü Galatasaray’ındı. Bu derbiye verilir miydi verilmez miydi tartışıldı çünkü Beşiktaş-Karagümrük maçında Gedson’un davranışına kayıtsız kalması; Galatasaray-Adana Demir karşılaşmasında Emre Akbaba ile Mertens ve Adekugbe’nin pozisyonlarını çözememesi; Karagümrük-Ümraniye maçında 3 penaltının 2’sini VAR’dan vermiş olması soru işaretleri doğuruyordu.

ERKEN SARI GÖSTERMEME TAKTiĞi

· Dünkü maça ‘erken sarı kart göstermeme’ taktiği ile başladı Ali Şansalan. İlk yarıyı genelde uyarılarla geçirdi. İkinci devrede 65 ile 75. dakikalar arasında üst üste sarı kartlar gösterdi. 75’ten sonra ise gösterilmesi gereken sarıları göstermedi. Maçın genelinde sarı kart disiplininde tutarsız ve dengesiz olsa da sonucu etkileyecek bir hatası yoktu. Maç öncesi ismi üzerinde oluşturulan polemiklere rağmen iyi bir yönetim gösterdi.

PENALTI BEKLENEN POZiSYONLAR

· Lucas Torreira-Vincent Aboubakar pozisyonunda Galatasaraylı futbolcunun müdahalesi penaltı verilmesi için yeterli değildi. Devam kararı doğru.

· Salih Uçan- Mauro İcardi mücadelesinde de Beşiktaşlı oyuncunun topa müdahalesi vardı. Dolayısıyla burada da hakemin devam kararı doğru.

· Sergio Oliveira’nın Galatasaray ceza alanında topa elle dokunduğu iddia edilen pozisyonla ilgili yorum yapmak yanlış olur çünkü televizyonda gördüğümüz açıların hiçbirinde pozisyon net olarak görülmüyor. Topun ele gelip gelmediğini tespit etmemiz mümkün değil. Hakemin kararına saygı duymamız gerekiyor.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ FAZLASIYLA HAK ETTİ

Galatasaray açısından sezonun en kötü maçlarından biriydi. Siyah beyazlılar ise bir kez daha ‘keşke Şenol Güneş daha önce gelseydi’ dedi.

Derbi maça iki takım da temkinli ve kontrollü başladı. Galatasaray’ın ön alanda yaptığı baskı Beşiktaş’ın top kayıplarına neden oldu. İlk 20 dakikada daha organize görünen taraf Galatasaray idi. İcardi’nin golüyle öne geçen sarı kırmızılılar, daha defansif bir anlayışla oyunu kendi yarı sahasında kabullenince, atak üstünlüğünü ele alan Beşiktaş, kanatlardan getirdiği toplarla etkili oldu. Cenk’in yararlanamadığı net fırsat golün habercisi gibiydi. Saiss’in kafa golü de hiç sürpriz olmadı çünkü Galatasaray takımı büyük ölçüde kısa boylu oyunculardan kurulu.

G.SARAY GENiŞ ALANLAR BIRAKTI

Beraberlik golünün ardından yakaladığı moralle daha etkili oynayan Beşiktaş, ikinci yarıya da iyi başlayan taraf idi. Ön alanda iyi baskı yapan siyah beyazlılar nitekim golü de bu şekilde buldu. Oliveira’nın büyük hatasında topu kazanan Hadziahmetovic siyah beyazlı ekibi derbide öne geçirdi. 2-1’den sonra risk alan ve çok adamla beraberlik için Beşiktaş’ın üzerine giden Galatasaray, kendi yarı sahasında geniş alanlar bıraktı. Final paslarında ve son vuruşlarda isabet sağlayamayan Beşiktaş, son bölümde baskı yese de savunmada dirençli bir duruş ortaya koydu.

G.Saray’da Torreira dışında ayakta kalan olmayınca maçı da bir isabetli şutla tamamladılar. Daha çok isteyen, kazanma arzusunu büyük bir mücadele gücüyle sahaya yansıtan Beşiktaş, haklı bir galibiyet elde etti. Beşiktaş’ta görevini yapmayan oyuncu yoktu ancak Gedson orta alanda adeta 2 kişilik bir performans sergiledi. Rosier, Masuaku ve Hadziahmetovic de günün çalışkan isimleriydi.

MERTENS’i SADECE BiR KEZ GÖRDÜK

G.Saray ise derbinin ruhuna uygun bir mücadele ortaya koyamadı. İlk golü yedikten sonra Okan Buruk’un takımı adeta oyundan koptu, özellikle hücumda biribirinden çok kopuk gözüktü.

Öyle ki Mertens’i sadece atılan golde İcardi’ye verdiği pasta gördük. Sarı kırmızılar açısından sezonun en kötü maçlarından biriydi. Beşiktaşlılar ise “Keşke Şenol Güneş daha önce gelseydi” diye bir kez daha düşündüler.

UĞUR MELEKE: BEŞİKTAŞ'IN BERMUDA ŞEYTAN ÜÇLÜSÜ

Amir-Gedson-Salih’in arasına düşen her top yok oldu bir ara!

Süper Lig’de bu sezonu üç bölüme ayırırsak üç farklı takımın dönemsel performanslarıyla ön plana çıktıklarını söyleyebiliriz sanırım: Ağustos-eylül-ekimde Fenerbahçe öne çıkıyordu iyi futboluyla. Kasımdan itibaren İcardi’nin düzenli oynamaya başlamasıyla Galatasaray 14 galibiyetlik olağanüstü bir seri yakaladı ve çizgisini mart sonu-nisan başına kadar korudu. Son iki aydaysa iyi futbol tanımının içine Şenol Güneş’li Beşiktaş dahil oldu. Son 9 haftada 25 puanla Beşiktaş da ana zirve tablosunun bir parçası artık.

GALATASARAY 3 AYDA 10 MAÇ YAPABiLDi

Kasım-mart döneminde ligde üst üste 14 müsabaka kazanan Galatasaray’ın son 45 günde 7 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi var. Bence bu düşüşte bir anahtar sebep öne çıkıyor: Sarı kırmızılıların fikstürünün bir ara aşırı rahat olması. Galatasaray şubatı 2, mart ayını ise 3 müsabakayla tamamladı sadece. Elbette her futbolcu, her teknik adam fikstürü rahat olsun ister ancak Galatasaray’ın ritmini bu aşırı boşluklu maç takvimi bozdu bence. Okan Buruk’un çok iyi bir 11’i var. Hadi oraya Zaniolo’yu da eklersek 12 ası var diyelim Okan Hoca’nın. Ancak kadronun geri kalanı son dönemde yeteri kadar dakika alamıyorlar. Zira Galatasaray Avrupa’da yok. Türkiye Kupası’nda yok. Ligde de şubat-mart-nisanda yani koskoca 3 ayda toplam sadece 10 müsabaka oynadı.

BAZI OYUNCULARA FAZLA YÜK BiNDi

Galatasaray’ın son 7 resmi maçında yalnızca 3 galibiyet alabilmesinin bir başka sebebi de bence bazı oyuncuların üzerine ekstra yük binmesi oldu. Sarı kırmızılılar, 9 gün içindeki Kayseri-Alanya-Karagümrük maçlarını (Karagümrük ilk yarısında en uçta Zaniolo’nun görev alması dışında) aynı 11’le oynadı. Tek bir adamı bile dinlendirme, döndürme ihtiyacı hissetmedi Okan Hoca. O aynı 11, dün de Beşiktaş karşısında sahadaydı. Ve Galatasaray’ın özellikle merkez üçlüsü Torreira-Oliveira ve Mertens, Beşiktaş orta sahasına karşı zaman zaman çok zorladılar. Dün Amir-Gedson-Salih adeta Bermuda Şeytan Üçgeni gibilerdi orta sahada. Aralarına düşen her top yok oluyordu bir ara! Maçtaki en önemli farkı da bu üçlü yarattılar zaten.

GOMiS TAM DA BU DÖNEMDE LAZIMDI

18 Nisan’da Alanya’da Okan Buruk’un İcardi’nin yerine Gomis’i değil Barış’ı sokmasıyla başlayan sorun, Galatasaray’ın başına beklenenden fazla iş açtı sanki. Gomis o değişiklik sebebiyle Buruk’a tepki göstererek ilk hatayı yaptı. Okan Hoca da konuyu Karagümrük maç sonunda açıklayarak ikinci hatayı. Bu krizde esas kaybeden Galatasaray oldu: Hem Karagümrük önünde, hem de Beşiktaş karşısında bence Gomis’e ikinci devrelerde ihtiyacı vardı Okan Hoca’nın. Karagümrük önünde kadroda olmayan Gomis, dün de kulübede bitirdi maçı.

KORNERLERDE BEŞiKTAŞ FARKI

Dün gecenin bir başka dikkat çekici detayı da, Beşiktaş’ın kornerlerde yakaladığı yüksek başarı yüzdesiydi. Gerek Amir Hadziahmetovic’in, gerekse Masuaku’nun kornerlerinde Beşiktaşlılar defalarca vurmayı başardılar. Özellikle Saiss’in bir golü, bir de net fırsatı vardı kafa vuruşlarıyla. Galatasaray benim gözlemlediğim kadarıyla kornerlerde alan/adam karma savunma yaptı. Dörtlü ilk hattın önündeki üç-dört adam bire bir eşleştiler Beşiktaşlılar’la.

SAiSS’iN GOLÜNÜ TEKRAR iZLEYiN

Ancak Saiss’in golünde Torreira’nın kendinden 15-20 santim uzun adamlara karşı alanı kapmak için verdiği enteresan savaş bence Galatasaray’ın duran top savunmasının dengesini de bozdu. İmkanınız varsa Saiss’in golünü tekrar izleyin, ne Oliveira, ne de Torreira’nın adam adama eşleşmeye uygun seçimler olduklarını düşünmüyorum ben.