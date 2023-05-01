Beşiktaş - Galatasaray sonrası Necati Ateş'ten Bafetimbi Gomis yorumu! "Madem affettiniz..."

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TRT Spor yorumcusu Necati Ateş, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u oyuncu değişiklikleri sebebiyle eleştirdi.

Necati Ateş'in sözleri bu şekilde:

"Beşiktaş ilk maçı 2-1 kaybetmişti, ikinci maçını 3-1 kazandı. İkili averajı da kazanmış aldı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, çok net bir galibiyet aldı. İlk yarıda şiir gibi bir Galatasaray var. Kaleden alan, orta sahadan devam eden istediği gibi hücum yapabilen bir takım görüntüsündeydi. Şiir gibi de bir gol attılar. O gol oldu ama Beşiktaş golden sonra uyandı. Beşiktaş gol yemeden önce toptan uzak, rakibinden uzak bir oyun oynuyordu. Zaten 20. dakikadan sonra Galatasaray maçın hiçbir yerine giremedi, pozisyon da üretemedi"

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"GEDSON TEK BAŞINA OYNADI"

"İkinci golden sonra da Beşiktaş öyle bir ivme yakaladı ki. Gedson bugün tek başına oynadı. 6 oyuncuya bedel oynadı. En çok dribling yapan, faul alan, baskı yapan top kapan adamdı. Gol atanlar değil, maçın adamı Gedson'dur. Aboubakar topla 15 kere buluşmuştur bugün 1 gol attı. Orta sahaların maçı kazandıracağını söylemiştim maçtan önce, öyle de oldu. Orta sahada Beşiktaş Galatasaray'ı resmen ezdi. Fizik ve pas kalitesi olarak özellikle"

"Ligimizde dikine gidebilen, adam geçebilen oyuncu çok az. Mertens bence bugün maça gelmedi, inanılmaz kötü oynadı. Öyle olunca Icardi de gözükemiyor. Kerem de saman alevi gibiydi. Galatasaray biraz kımıldar gibi oldu ama olmadı. Adekugbe Türk statüsünte olduğu için muhtemelen tercih ediliyor ama bu maçtan sonra özellikle oraya Okan hocanın çare bulması lazım. Dubois veya Kazımcan orada oynar bundan sonra. Çok ciddi zaaf veriyor oradan Galatasaray"

"Golü yemelerine rağmen Oliveira'nın çıkması bence doğru değildi. Topu kullanması, golde de gördük ara pasını mesela çıkması bence yanlıştı. Midtsjö top kapar, sana istediğin hakimiyeti verir orta sahada ama Oliveira'yla aynı tip değildir"

"GOMIS'İ MADEM AFFETTİNİZ NİYE OYUNA SOKMADINIZ"

"Gomis'i madem affettiniz niye oyuna sokmadınız zamanında. Golde hata yapmasına rağmen Oliveira'yı çıkarmak yerine Toreira çıkabilirdi. 2-1 olmuş zaten ileriye atabilirdiniz Oliveira'yı. 2-1'den sonra 3-1'i görerek ikili averajı da rakibinize vermiş oldunuz. Beşiktaş çok haklı bir galibiyet aldı ama Galatasaray'ın bu kadar kötü oynayacağını da kimse düşünmüyordu"

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