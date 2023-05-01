Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası Tümer Metin'den Gedson Fernandes'e övgüler!

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Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı Dolmabahçe'de 3-1 mağlup etti. Tivibu Spor'da konuşan Tümer Metin, Beşiktaş'ın derbi galibiyetini değerlendirirken Gedson Fernandes'i yere göğe sığdıramadı.

Tümer Metin'in Gedson Fernandes sözleri:

"Olağanüstü bir Gedson izledim bu akşam yani nazire yaparcasına... Bir o kadar da olağanüstü bir Rosier izledim. Hadziahmetovic de geldiğinden beri iyi oynuyordu ama bu akşam; kıvamında, lider gibi oynadı ve takımı inanılmaz iyi yönetti. Gedson inanılmaz oynadı yani kelimeler kifayetsiz. Top kazanmalar, rakibi bozmalar... Yine söylüyorum kartlar yeniden dağıtıldı."