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Nihat Kahveci'den Beşiktaş - Galatasaray yorumu! "Artık ilk 11'de oynar mı bilemiyorum..."

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#Beşiktaş#Galatasaray#Nihat Kahveci
Nihat Kahveciden Beşiktaş - Galatasaray yorumu Artık ilk 11de oynar mı bilemiyorum...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 08:55

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Vodafone Park'ta oynanan maçı yorumlarken sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusunu sert şekilde eleştirdi.

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"Futboldan anlayan herkesin Beşiktaş hak ederek kazandı diyebileceği bir maç izledik. Maçtan önce bu maçta 1-0 öne geçmek Galatasaray veya Beşiktaş adına önemli değil dedik, geri dönüşler izledik daha önce demiştik öyle de oldu."

"Beşiktaş kötü başladı, Galatasaray daha baskılı başladı maça. Pas trafiğiyle Oliviera'nın akıl dolu pasıyla Rashica iyi indirdi ve Icardi maçta belki de ilk defa dokunduğu topla golü attı. Golden sonra Beşiktaş seyirciyle beraber dinamik orta saha çalışmaya başladı ve hakimiyeti aldılar. Beşiktaş istediği pozisyonu buldu Cenk'le ama gol bulamadı."

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'MAÇIN ADAMI GEDSON'

"Galatasaray'ın aleyhine atılan kornerlerde çok gol yiyordu zaten ve Saiss ile beraberliği buldular. Sonrasında Beşiktaş üst üste Aboubakar'la Cenk'le pozisyonlar buldu. Sonra Amir'in baskısıyla gol de gelince Beşiktaş sahada istediğini yapmaya başladı."

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"Gedson sahada maraton koşusu bitirdi. 42 kilometre koştu herhalde. Maçın adamı Gedson derim. Amir ve Salih de iyi eşlik etti. Aboubakar yine attığı golle kendini gösterdi, Şenol hoca neden çıkarmadığını yine bize göstermiş oldu."

'TECRÜBE KAZANDI'

"Şenol hoca siyah giydiği zaman oyunun içine daha fazla giriyor ve daha konsantre oluyor. Fenerbahçe maçında da simsiyah giyindi, bugün de öyle oldu. Son saniyede Gedson ve Aboubakar'ı oyundan alarak alkışlatmayı da unutmadı Şenol hoca. Tecrübe burada kazandı diyebiliriz."

"Galatasaray'da beklenti altında kalan çok oyuncu vardı diyebiliriz. Rashica asist yaptı ama onun dışında yok, Icardi gol dışında yok. Kerem çabaladı ama dağınıktı. Mertens neredeyse sahada yok. Oliveira en kritik anda hatayı yaptı."

"ARTIK 11'DE OYNAR MI BİLEMİYORUM"

"Adekugbe bu maçtan sonra artık 11'de oynar mı bilemiyorum. Bence seyirci tarafından da bir oyuncu neden oynuyor bu kadar deniyorsa onun faydalı olma şansı da kalmıyor."

'OKAN HOCAM, ADEKUGBE'Yİ NEDEN OYNATTIN? DİYEBİLİRLER'

"Ligimize yeniden renk geldi. Fenerbahçeli taraftarlar mutlu oldu. Futbol acımasız, Okan hocam Adekugbe'yi niye oynattın diyebilir veya farklı eleştirilerde bulunabilirler. Galatasaray tarihi bir galibiyet serisi rekoru kırdığı bir sezonda derbide bu kadar kötü oynamaya hakkı yok. Kötü oynamasına neden ise Beşiktaş'ın daha çok mücadele etmesiydi derim."

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"Beşiktaş'ta herkes görevini yaptı. Omar ve Saiss ikilisi iyi performans gösterdi. Rosier hocasının güveninin karşılığını verdi. Redmond biraz beklenti altındaydı, Cenk de goller kaçırdı. Beşiktaş inanılmaz iki derbi oynadı, şampiyon olamasalar da taraftarın gönlünde Beşiktaş zaten şampiyon. Maça giderken bile taraftar özgüvenle gitti stada."

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#Beşiktaş#Galatasaray#Nihat Kahveci

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