Acun Ilıcalı, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı | Hull City'ye piyango vurdu | Fenerbahçe başkanı olmak isterim

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Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni transferlerinden övgüyle bahsederken en büyük hedeflerinin Premier Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Türk taraftarların tutkusuna dikkat çeken Ilıcalı, Türkiye'de oynanan maçlarda tribünlerin atmosferinin müthiş olduğunu söylerken Galatasaray - Fenerbahçe derbisini örnek verdi.

Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili soruyu da yanıt veren Ilıcalı, TV8'de futbola dair birçok konuda açıklamalar yaptı.

"TÜRK TARAFTARLARININ TADI BAŞKADIR"

Türkiye'de taraftarların çok tutkulu olduğunu belirten Ilıcalı, "Türk taraftarlarının tadı başkadır. Ama burada da 25-26 bin kişiye oynuyoruz. Çok büyük bir atmosfer oluyor. Buranın tadı başka, bizimki başka. Türkiye'de maç seyrettiğimizde ayrı bir atmosfer. Hele Galatasaray - Fenerbahçe maçıysa, oradaki yaşayacağın atmosferi dünyada bulamazsın. Zaten dünyanın en büyük 5 derbisinden biri seçildi. Beşiktaş tribünleri... Böyle bir volum... Stadın akustiği de çok iyi ama taraftar da. Ben yıllardan beri Beşiktaş seyircisini takdir ederim. Aşırı bir yoğunluk, takım arkasında itici güç. Bir kardeşleri olarak şunu söyleyeyim, taraftar bazen gönül kırıklığıyla bindiği dalı kesmeye başlar. Taraftarın kendi oyuncusuna doğru tepki başlarsa, onun devamının toparlandığını çok görmedim. Futbolcular, duygusal insanlardır. Onlara stresi yaşatırsan, yapacağını da yapamamaya başlar. Daha önce birçok takımımızda oldu böyle şeyler. Futbolcu bildiğini de unutuyor. O zaman verim gelmez. Futbolda biraz daha pozitife dönmemiz lazım diye düşünüyorum. İngiltere'de o yok mesela, sürekli destekliyorlar. Böyle başarı gelir. Hep böyle motive edeceksin." şeklinde konuştu.

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"HİÇBİR FENERBAHÇELİ, FENERBAHÇE BAŞKANI OLMAK İSTEMİYORUM DİYEMEZ"

Fenerbahçe başkanlığı hakkında gelen soruyu yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Onu sordular. Şu anda bizim başkanımız son derece başarılı. İleride, Allah bilir. Hayır, şöyle demem, hiçbir Fenerbahçeli, Fenerbahçe Başkanı olmak istemiyorum diyemez. Böyle bir teveccüh olursa, bu tabii ki gururlandırır. Bunu iltifat olarak aldığımı söyledim. Ali Koç, yakın bir dostum. Başkanlığa geldiğinden beri destekliyorum. Başarılı olduğunda da başarısız olduğunda da destekledim. O kadar çabanın sonunda onun şampiyon olduğunu görmek istiyorum. Onunla o mutluluğu yaşamak istiyorum. Bu hikayenin mutlu son olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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"RİTMİ YAKALADILAR"

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisine ilişkin konuşan Ilıcalı, "Çok erken ama Fenerbahçe ve Galatasaray favori gibi duruyor. Burak Yılmaz, değerli bir isim. Yakın dostum, onun da başarılı olmasını istiyorum ama ritim kaçınca... Ritim diye bir şey var. Fenerbahçe ve Galatasaray ritmi yakaladı, hızlı hızlı gitmeye başladılar. İkisi birden kaybedecek ki yetişeceksin. O çok kolay olmuyor. O yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında giden bir lig görüyorum. Büyük bir rekabet olacak. Ama o, bu şampiyon olur diyemem. Onu diyen de bir şey bilmiyordur." dedi.

"2 AY SONRA ALMAYI BAŞARDIK"

Aston Villa'dan takıma kattıkları Jaden Philogene ilgili konuşan Ilıcalı, "Takımla 24 saat uğraşıyorum. Allah nasip etti, inşallah başarılarının devamını dilerim. Candaş'ın programında konuktum, Murat Ülker'in sponsorluğu sayesinde Aston Villa'nın sağ kanadını aldığımı anlattım. (Jaden Philogene) Çocuğun 2 aydır peşindeydim, 2 ay sonra almayı başardık. Çok iyi bir çocuk. Bu çocuğu aldık, Candaş'ın programında dikkat edin, yıldız olacak dedim. Salı günüydü, çocuk İngiltere U21'de maça çıktı perşembe günü, 2 gol, 1 asist. Hull City olarak bize bir piyango çıktı. Bunun yeteneklerin bizi Premier Lig'e taşıma ihtimali var. Yatıra kaldıra gidiyor. Kim gelirse geçiyor." açıklamasını yaptı.

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"AMACIMIZ TAKIMI PREMİER LİG'E ÇIKARMAK"

En büyük hedeflerinin Premier Lig olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, "Hull City olarak play-off görme ihtimalimiz var. Amacımız takımı Premier Lig'e çıkarmak. Şu anda 2-3 puan farkla gidiyoruz. Play-off'la aramızda 1 puan var. 2 galibiyet alsak, oraların içinde gezeceğiz. Yeni takım kurduk ama iyi takım kurduk. Ülkemizden destekleyen çok oldu. Ben de ciddi fedakarlık yaptım. Ortaya güzel bir kadro çıktı. Ekip de canavar gibi zaten. " diye konuştu.