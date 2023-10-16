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Bora Aydınlık: Bu bir meydan okuma

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#Fenerbahçe#Hull City#Bora Aydınlık
Bora Aydınlık: Bu bir meydan okuma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 19:19

Sezon başı transfer döneminde Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralık olarak giden Bora Aydınlık, kariyerine ilişkin açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcusu Bora Aydınlık, kariyierini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de sürdürürken İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

"KENDİME OLDUKÇA GÜVENİYORUM"

Kendine güvendiğini ve söylediklerini yapabileceğini düşündüğünü kaydeden 18 yaşındaki futbolcu, "Top bendeyken yetenekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. En iyisi olmadığımı biliyorum ama yetenekli bir futbolcuyum. Çalım atmayı, bire bir oynamayı, orta yapmayı ve skorbordda yer almayı seviyorum. Zenit maçında (Fenerbahçe döneminde oynanan hazırlık maçında) oyuna girdiğimde olduğu gibi, oyunu değiştirebileceğimi düşünüyorum. Tempo açısından ve savunmayı geriye çekerek sahadaki oyunu değiştirebileceğimi düşünüyorum. Her oyuncunun aynı şeyi düşündüğünü biliyorum ama ben söylediklerimi yapabileceğimi göstermek için şansımı bekliyorum. Kendime oldukça güveniyorum ve her zaman da güveneceğim. Buraya gelmem, Championship'te oynayabileceğime dair kendim için bir meydan okuma" dedi.

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Bora Aydınlık: Bu bir meydan okuma

"HER GÜN KARŞINIZA BİR FIRSAT ÇIKMAZ"

Karşısına çıkan fırsatları değerlendirmek istediğini söyleyen Bora Aydınlık, "Gerçekten iyi bir kadromuz ve iyi bir menajerimiz var. Herkes bize yardımcı oluyor ve bu yıl başarılı olmamızı istiyor. Bence Premier Lig'e yükselebilmek için gerçekten iyi bir şampiyonluk adayı olacağız. Her fırsat önemlidir ve her gün karşınıza bir fırsat çıkmaz. Hayatınız boyunca onun için çalışmalısınız ve eğer fırsat gelir ve değer verirseniz, bir yıldız olursunuz. Eğer gelmezse, sadece gidersiniz. Kulübün bana güvendiğini biliyorum. Ben de kulübe güveniyorum. Bu yüzden mücadeleye hazır olduğum sürece daha birçok fırsatın geleceğini biliyorum" diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Hull City#Bora Aydınlık

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