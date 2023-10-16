Süper Lig ekibinde Hakan Yakın dönemi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük için Hakan Yakın'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Teknik Direktör Hakan Yakın'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

46 yaşındaki teknik adam, kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Hakan Yakın. İstanbulspor Ailesine Hoş Geldin Hakan Yakın." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBULSPOR'UN HENÜZ GALİBİYETİ YOK

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynanan ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı.

İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkarken, 2 puan topladı ve henüz galibiyetle tanışamadı.

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