×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig ekibinde Hakan Yakın dönemi

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Hakan Yakın#İstanbulspor
Süper Lig ekibinde Hakan Yakın dönemi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 18:16

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Hakan Yakın'ın getirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük için Hakan Yakın'la anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Teknik Direktör Hakan Yakın'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

46 yaşındaki teknik adam, kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Hakan Yakın. İstanbulspor Ailesine Hoş Geldin Hakan Yakın." ifadeleri kullanıldı.

Gözden KaçmasınMario Balotelliden Zlatan Ibrahimovice olay göndermeMario Balotelli'den Zlatan Ibrahimovic'e olay göndermeHaberi görüntüle

İSTANBULSPOR'UN HENÜZ GALİBİYETİ YOK

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynanan ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı.

İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkarken, 2 puan topladı ve henüz galibiyetle tanışamadı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Hakan Yakın#İstanbulspor

BAKMADAN GEÇME!