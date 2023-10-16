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Mario Balotelli'den Zlatan Ibrahimovic'e olay gönderme

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#Futbol#Balotelli#Ibrahimovic
Mario Balotelliden Zlatan Ibrahimovice olay gönderme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 18:10

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, kendisi hakkında açıklama yapan Zlatan Ibrahimovic'e sosyal medya üzerinden gönderme yaparak yanıt verdi.

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Olaylı İsviçre macerasının ardından Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a geri dönen İtalyan golcü Mario Balotelli, kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Zlatan Ibrahimovic'e gönderme yaptı.

"TÜM YETENEKLERİNİ KAYBETTİ"

Kariyerine Adana Demirspor'da devam eden eski takım arkadaşı Mario Balotelli ile ilgili olarak değerlendirmeler yapan Zlatan Ibrahimovic, "Yeteneği sayesinde kendi geleceğini yaratma fırsatı vardı ama Balotelli bunu kaçırdı. Çok yazık. Mario gerçekten çok yetenekli bir oyuncuydu ama tüm yeteneklerini kaybetti. Rafael Leao, Balotelli gibi değil. İkisini kıyaslamak yanlış bir değerlendirme olur." ifadelerini kullandı.

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OLAY GÖNDERME

İsveçli efsane Zlatan Ibrahimovic'e yanıt vermeyi ihmal etmeyen Mario Balotelli, eski takım arkadaşına sosyal medyadan gönderme yaptı.

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İtalyan golcü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 2009/2010 sezonunda Inter ile kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasına yer verdi ve Zlatan Ibrahimovic'i de bu paylaşıma etiketledi.

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Mario Balotelliden Zlatan Ibrahimovice olay gönderme

DEVLER LİGİ ZAFERİ YOK

Futbol kariyerini sonlandıran İsveçli yıldızın kariyerinde 32 kupa olmasına rağmen hiç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayamadı.

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#Futbol#Balotelli#Ibrahimovic

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