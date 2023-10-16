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Real Madrid'de Arda Güler'in forma giyebileceği maç açıklandı!

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#Real Madrid#Arda Güler#Sevilla
Real Madridde Arda Gülerin forma giyebileceği maç açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 15:56

Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler, bu hafta oynanacak Sevilla maçında forma giyebileceği belirtildi.

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Sakatlığını atlatan ve milli arada takımla çalışmalara başlayan Arda Güler için yeni gelişme duyuruldu.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, sakatlığını tamamen atlattı. Bu hafta oynanacak olan Sevilla maçında ilk kez Real Madrid forması giyebilir.

Real Madrid, Sevilla ile 21 Ekim'de kozlarını paylaşacak. Arda bu maçta forma giyerse Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkmış olacak.

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ABD kampında yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat olan ve iyileştikten sonra takımla birlikte çalıştığı ilk antrenmanda yeniden sakatlanan Arda Güler, Las Palmas maçının kadrosuna alınmamış ve sol arka adalesindeki sakatlığın tedavisine başlamıştı.

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#Real Madrid#Arda Güler#Sevilla

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