A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella'ya EURO 2024 bileti sonrası hem övgü hem uyarı! İtalyan hocasının sırrını açıkladı: 'Muhteşem bir olay...'

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A Milli Takım, Hırvatistan ve Letonya'yı mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve EURO 2024 biletini cebine koydu.

Türk teknik adamlardan Mehmet Altıparmak, Rıza Çalımbay ve Osman Zeki Korkmaz, kısa süre içerisinde başarıya ulaşan Vincenzo Montella hakkında Spor Arena'ya konuştu.

MEHMET ALTIPARMAK: “MONTELLA NE KADAR İYİ BİR HOCA OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Türkiye Milli Takımı’nı ve Montella’yı kutluyorum. Gerçekten çok büyük bir iş yapıldı. Hak ettiğimiz bir yerdi. Özellikle son dönemde Montella’nın gelmesiyle gösterilen performansla geç de olsa Avrupa Şampiyonası’nı yakaladık. Montella, yaklaşık 2 sene ülkemizde teknik direktör olarak görev yaptı. Türk Milli Takımı’nın başında Türk teknik direktör görmek isteyenlerdenim ama orası ayrı bir konu. Montella’nın, Adana Demirspor’da futbol anlamında saha içinde ve dışında yaptıkları var. Bana göre Montella’nın en büyük özelliği saha dışında oyuncularıyla kurduğu o ikili ilişkiler ve takıma verdiği mesajlardır. Bunu Adana Demirspor’da zaten net bir şekilde görüyorduk. Milli takımda da yaptıklarıyla ne kadar iyi ve değerli bir hoca olduğunu bana göre gösterdi. Özellikle bu çok kısa dönemde Montella’nın oyunculara verdiği desteği gerçekten takdir etmek gerekiyor.

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Montella, özellikle bu kısa dönemde yaptıklarının sahaya yansımasıyla bunu bize gösterdi. Montella’nın yaptıkları, bunun sahaya yansıması ve sonunda da neticenin gelmesi bana göre muhteşem bir olaydı. Bizim zaten iyi bir takımımız vardı ve milli takım olarak coşkuyla oynayan bir takımdık. Biz gerçekten yavaş yavaş bu coşkuyu yakalamaya başlıyoruz. Oyuncularımızın çoğu yurt dışında oynuyor. Oynanan oyundan oyuncular da zevk alıyor. Bunda Montella’nın küçük bir dokunuşunun büyük bir payı var. İnşallah bu sistem ve düzen devam edecek. Avrupa Şampiyonası bir vitrindir. Milli takımımızda çok değerli oyuncularımız var. Orada çok üst düzey takımlarla oynayacağız. İlk turları geçip gidebileceğimiz yere kadar gideceğimizi tahmin ediyorum. İnşallah sonuna kadar gideriz. Grubumuzdaki Hırvatistan geçen yıllarda Avrupa’nın başarılı takımlarındandı ve devamlı finallerde yer alıyorlardı. Biz bu grupta Hırvatistan’ı geçtik. Rüzgârı arkamıza aldık ve inşallah bunu da Avrupa Şampiyonası’nda devam ettireceğiz.

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RIZA ÇALIMBAY: “MONTELLA’NIN MUTLAKA AVANTAJI OLMUŞTUR AMA HENÜZ 2 MAÇ OLDU"

Şu an oynadığımız takımlar ve grup tam bize göreydi. Hırvatistan ve Galler’in dışında bizimle aynı seviyede takım yoktu. Aldığımız 2 galibiyetle çok büyük avantaj yakalayıp EURO 2024’ü garantiledik. Buradaki en kuvvetli takımlardan birisi de Hırvatistan’dı. Hırvatistan’ın maçlarında ve futbolunda bayağı bir düşüklük vardı. Biz bunu iyi şekilde değerlendirdik. En önemli maçımız Hırvatistan maçıydı ve çok kritik bir maçtı. Hırvatları bir daha böyle yakalayamayız. İyi yakaladık ve güzel şekilde bunu değerlendirdik. Bana göre alınan 2 galibiyet de çok önemli ama Letonya ile bizim takımımızı bir tutmak yanlış olur. Alınan skor ve galibiyet bence normal bir şeydi. Montella’nın gelmesinin mutlaka avantajı olmuştur.

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Onunla karşılıklı bir sürü maç oynadık. Gerçekten iyi ve saygılı bir insan. Onun için Montella’yı hem antrenör hem de kişilik olarak severim. Nereye yeni bir antrenör getirdiğiniz zaman mutlaka bir çıkış oluyor. Kuntz da aynı şekildeydi ve geldiğinde o da güzel şeyler yapmıştı. Ama ondan sonra Kuntz’da sıkıntılar yaşanmaya başladı. Şimdi henüz 2 maç oldu ve esas maçlar başlamadı. İnşallah iyi bir gruba düşeriz, o da bizim için büyük avantaj olur. Her antrenör yeni geldiği zaman takımda mutlaka o kıpırdanma kesinlikle olur. Hazırlık maçları ve resmi maçlar olmak üzere bir sürü maçlarımız olacak, esas önemli maçlar onlar.

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OSMAN ZEKİ KORKMAZ, MONTELLA'NIN SIRRINI AÇIKLADI

Montella, benim bire birde de diyaloğum olan, çok yüksek bir iletişim gücü ve becerisi olan ve iletişim kurarken de karşısındakini motive eden bir insan. Bunu bire bir tanıdığım için biliyorum. Zaten Adana Demirspor’da yaptığı işler ortadaydı. Milli takımda da başarılı olacağından emindik fakat milli takımda hepimizin daha önceden bildiği bir uyuşmazlık vardı. Milli takımımızda bir uyuşmazlık ve iletişimsizlik vardı ve bu belliydi. İşin teknik ve taktik kısmından çok futbolcuların belki de daha rahat iletişim kurabildiği bir teknik adamla çalışmalarıyla aslında bir enerji patlaması oldu diyebiliriz. Bu sonuçlarda değişimin psikolojik etkisi vardı. Kaliteli ve tempolu oynayabilecek bir kadroya sahibiz.

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Ülke ve futbol kamuoyu olarak milli takımın daha önce aldığı galibiyetlerde bile insanların zihninde soru işaretlerinin olmasının sebebi aslında bu takımın daha böyle yüksek enerjide ve daha baskın bir futbol oynaması gerektiğini düşünüyorduk. Teknik adam değişikliğindeki psikolojik değişimle beraber bu da ortaya çıktı. 3.bölgede çok net ön alan baskısı yapan ve kazandığı topla çok hızlı bir şekilde hem hücum sonuçlandıran ve hücum yönü değiştiren milli takım haline geldik. Bu durum rakip için tahrip edici hale geliyor. 1-0’dan sonra skoru koruma içgüdüsüyle pozisyonlar verdik ama o dakikaya kadar baktığınız zaman yakaladığımız pozisyonlarla maç çoktan çözülmesi gereken bir maçtı. Avrupa Şampiyonası’na renk katacak genç ve enerjik bir milli takımımız var. Türkiye, orada kesinlikle fark edilebilecek bir milli takım olacak.

TEKNİK DİREKTÖR MESUT BAKKAL: "KUNTZ'A HAKSIZLIK YAPMAMAK GEREKİYOR"



Stefan Kuntz’a da haksızlık yapmamak gerekiyor. Kuntz’un oyununu ve oyuncu değişikliklerini eleştirebilirsiniz ama ne olursa olsun 10 puanla teslim edilen bir A Milli Takım var. Geçmişi fazla irdelememek gerekiyor. Madem potansiyel vardı neden ortaya çıkmıyordu? 2 maçı da gururla izledim. Ufak dokunuşlar vardı. Mesela Samet’in oynamasını kimse beklemiyordu. Birkaç tane sakatlıklardan dolayı yapılmış değişiklikler vardı. Bundan önce oynayan futbolcular neden bu kadar ortaya çıkmıyordu? Geldiğimiz noktada bu enerjiyi ortaya çıkarmak önemliydi. Özgüven geldi diye söyleniyor ama bu seviyedeki oyuncularda özgüven öyle çok çabuk gitmez. İnanılmaz derecede mücadele ettiler. Özgüvenle beraber zaten kaliteniz varsa ortaya çıkıyor. Buradaki maçlara baktığınız zaman önceden mücadele etmiyorduk. Montella, gerçekten iletişimi çok iyi tuttu. Potansiyel zaten vardı. Hırvatistan maçında zaten biz Avrupa Şampiyonasını hak etmiştik. Bu maçta olacaklar belliydi. Direkten dönen ve çizgiden çıkarılan toplarla bayağı bir sıkıntı yaşadık. Enerji ve kaliteyi ortaya koyduğunuz zaman işler bir şekilde yolunda gidiyor. Tabii ki büyük başarı.

Oyuncularımızda potansiyel vardı sadece açığa çıkarmakta sıkıntı çekiyorlardı. Yeni bir enerji ve hocayla birlikte inanılmaz bir mücadele vardı. Hatırlarsanız bu mücadele önceki maçlarda yoktu. Bir de giren ve çıkan oyuncularla beraber kadro mühendisliği de önemli. Şimdi milli takım bu tadı aldı ve bu başarıdan sonra beklenti fazlalaştı. Orada Letonya gibi artık zayıf takımlar da yok. Orada daha kaliteli takımlarla oynayacağız. Hırvatistan maçında mücadele eden, koşu mesafesini yükselten ve topla oynayan bir milli takımın bunları artık her maçta yapması gerekiyor. Potansiyel olduğu için artık bunun gerisinde mücadele edemezsiniz. İnsanlar artık milli takımdan keyif alıp heyecanlanmaya başladı.

Kazanmak ve başarı, üst üste kazandığın zaman iyidir. Genç bir grubumuz var. İsmail, Barış, Cenk, Ferdi Hakan Samet, Abdülkerim gibi oyuncularımız çok iyi oynuyor. Özellikle Hırvatistan maçındaki mücadeleden sonra biz A Milli Futbol Takımı’nın maçlarını bekler olduk. Kötü oynayıp mücadele etmediğimiz için beklemiyorduk. Montella’nın ufak dokunuşları ve anlatımıyla aşı tuttu, inandılar. Olan bir şeyi açığa çıkardılar. Özellikle Hırvatistan maçı olmak üzere büyük iş yapıldı.