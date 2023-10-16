Son Dakika: Türkiye - Letonya maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Acı dolu 25 dakika, hayran kaldım!"

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A Milli Takım ile Letonya, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan Ay-Yıldızlılar, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Karşılaşmanın 21. dakikasındaki golü VAR incelemesi neticesinde ofsayt sebebiyle iptal edilen Yunus Akgün, 58. dakikada bir kez daha sahne aldı ve A Milli Takım'ı öne geçirdi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise sahneye Cenk Tosun çıktı ve farkı ikiye yükseltti: 2-0.

Konya'da 3. gol 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken son sözü 90+2. dakikada Cenk Tosun söyledi ve Milliler, Almanya biletini 4 golle cebine koydu.

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6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAYIZ

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gitme hakkını kazanan A Milli Futbol Takımı, tarihinde 6. kez bu organizasyona katılacak. İlk kez 1996 yılındaki turnuvaya katılan milliler o tarihten sonra 2000, 2008, 2016 ve 2020 yıllarındaki organizasyonlara katıldı.

Güntekin Onay: Milli Takım 2. yarıda şov yaptı

Bu görkemli galibiyette emeği geçen ve Almanya vizesi alan herkese teşekkürler.

Konya’da sahaya çıkan takım Hırvatistan zaferini elde eden takım ile İrfan Can-Yunus dışında aynıydı. Ancak 2 maçın dinamikleri ve senaryoları tamamen farklı. Hırvatistan topa sahip olan ve sürekli hücumu düşünen bir takım. Biz ise yoğun baskı ile ve fiziksel bir oyun ile Hırvatlar’ı bozduk ve arkada bıraktıkları geniş alanları kullandık.

ÖNCE BOCALADIK SONRA OYUNA HAKiM OLDUK

Dün Konya’da Letonya karşısındaki 11 daha yaratıcı olmalıydı. Rakibin kapanacağı belli. Barış Alper, kontratak oyununda etkili bir futbolcu ama santrfor değil. Sol bek Cenk savunma yapılacak maçlarda düşünülebilir ama Ermenistan veya Letonya gibi rakipler karşısında ofansif yönü ve teknik becerisi olmadığı için son derece yetersiz kaldığına tanıklık ettik.

ViNCENZO MONTELLA ALKIŞI HAK EDiYOR

2’inci yarıda Yunus’un süper golüne kadar baskılı oynadık ama 1-0’dan sonra ciddi şekilde bocaladık. Ardından Montella devreye girdi ve yaptığı değişikliklerle tekrar oyuna hakim olduk. Özellikle doğuştan bir golcü olan Cenk Tosun ve ligin en formda oyuncusu, Montella ile yeniden doğan Yusuf Sarı hamleleri çok etkili oldu.

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Dün son yarım saat adeta şov yapan milli takımı ve problem çözen değişiklikleriyle Montella alkışı fazlasıyla hak ediyor. İsmail Yüksek’in futboluna ve yüreğine bir kez daha hayran kaldım. Montella’nın da başlangıç 11’i tartışılır olsa da sonraki hamleleriyle damga vurduğunu gördük. Bu görkemli galibiyette emeği geçen ve Almanya vizesi alan herkese teşekkürler.

Uğur Meleke: Montella’nın adamları

İtalyan hocanın kazandırdığı adamlar dün geceye damga vurdu.

Ulusal takımımızın Hırvatistan maçında bir ‘Adana Demir 4-4- 2’si oynadığının altını çizmiştim. Rakip oyun başlatırken Hakan, Barış’ın yanında ikinci santrfor gibi prese liderlik etti. İsmail de oldukça önde oynadı, presin ikinci hattıydı.

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Hırvatlar geriden pasla çıkmaya çalışırken çokça hataya zorladık onları. Hırvatlar önünde başarıyla uyguladığımız bir başka strateji de, rakibimizin tamamlayamadığı atak dönüşlerinde yarattığımız pozisyonlardı. Salih-Hakan pas istasyonu olarak, Kerem-Barış da koşucu rolleriyle bu pozisyonların kahramanlarıydılar. Ancak dünkü Letonya maçının hikayesi farklı gelişecekti. Bu, maça 4 gün kala da, 4 saat kala da belliydi. Çünkü Kazakevics’in talebeleri ne geriden pasla çıkacaklardı, ne de ofansta tamamlayamadıkları hücumlardan dönüşlerde sıkıntı yaşayacaklardı. Onlar sağlam bir blok halinde bekleyecek, topu yüzde 65-70 bize verecek ve direneceklerdi. Skor 1-0 olana kadar maçın öyküsü buydu zaten.

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ACI DOLU 25 DAKiKA

1-0’a kadar oyunumuz efektifti, bir golümüz iptal oldu, Abdülkerim’in kafası direkten döndü ve sonra Yunus’un golü geldi. Ancak 1-0’dan 2-0’a kadarki 25 dakikada acı çektik. İki kısa bekleri hücuma katılmaya başladı, bize karşı her maçta Dani Alves’e dönüşen Savalnieks’in sağdan bindirmeleri yine etkiliydi. Önce 1,98’lik Uldrikis, sonra 1,95’lik Regza ceza alanımızda hava hakimiyeti kurdular. Hemen hemen her kanat ortası tehlike yarattı 2-0’a kadar.

TEŞEKKÜRLER MONTELLA

Hırvatistan maçında kenar yönetimi mükemmele yakın olan Montella, dün özellikle 46- 75 arası havadan yediğimiz baskıya karşı cevap veremedi. Ancak İtalyan hocanın ilk 180 dakika itibariyle karnesi eksiden fazla artıyla dolu: Dün ilk gol, Montella’nın eski talebesi Yunus’tan. Savunma göbeğindeki Samet tercihi yüzünü karar çıkarmadı, iyi oyununa bir de adet asist ekledi Fenerbahçeli stoper. Üçüncü golde de asist, yine bir Montella kazanımı Yusuf Sarı’dan geldi. Teşekkürler Montella. Teşekkürler çocuklar. Sadece Euro 2024 bileti için değil. Almanya’daki finaller için de bizi şimdiden umutlandırdığınız için...

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