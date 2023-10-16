Son dakika: A Milli Futbol Takımı'na dev gelir! 2024 Avrupa Şampiyonası'nın para ödülleri belli oldu...

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'daki organizasyona katılmayı garantileyerek 9 milyon 250 bin euro gelir elde ettiği belirtildi. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda UEFA'nın dağıtacağı para ödülleri de belli oldu.

EURO2024 PARA ÖDÜLLERİ

A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında aldığı galibiyet başına 1 milyon 500 bin euro gelir kazanma şansı bulunuyor. Ay-yıldızlılar beraberlik halinde ise 750 bin euroyu kasasına koyacak.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek organizasyonda gruptan çıkması halinde 2 milyon euro geliri daha kasasına koyacak. Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselirse ise 3 milyon 250 bin euro gelir elde ecek. UEFA, yarı finale kalması halinde A Milli Futbol Takımı'na 5 milyon euro ödeyecek.

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Turnuvada ikinci olmamız halinde A Milli Futbol Takımı, 7 milyon euro gelir elde edecek. Ay-yıldızlılar, turnuvada şampiyon olması halinde 10 milyon euro kazanacak.