Ergin Ataman'dan Fenerbahçe açıklaması: Ülker Arena’nın ağır atmosferine alışkınım | Wilbekin sevimsiz bir şekilde geldi yanıma

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Yunan ekibi Panathinaikos'un Koçu Ergin Ataman, Euroleague'deki Fenerbahçe Beko mücadelesi öncesinde kapsamlı bir röportaj verdi.

Turkish Airlines EuroLeague’in üçüncü haftasındaki çift maç haftasının ilk ayağında Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Panathinaikos'ta Ergin Ataman, mücadeleyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

TRT Spor’a röportaj veren Ergin Ataman'ın açıklamaları şöyle:

"TAKIM SON İKİ SEZONDA EUROLEAGUE’DE ARTIK DİBE VURMUŞTU"

"Panathinaikos’ta Yunan basketbolunu heyecanlandıran iyi bir kadro kurduk. Son yıllarda Yunan basketbolunda Olympiakos’un çok ciddi bir hegemonyası vardı. Panathinaikos’un geçmişte altı EuroLeague şampiyonluğu var ama 2011’den beri şampiyonluk yok. Takım son iki sezonda EuroLeague’de artık dibe vurmuştu. Yeni bir yapılanmaya gittik. Şu anda müthiş bir ilgi ve atmosfer var. EuroLeague’deki ilk derbi maçını kendi sahamızda, 20.000 kişinin önünde Olympiakos’a karşı uzatmada kaybettik fakat yeni bir takımız. Yeni gelişen bir takımız. Geçen hafta Bayern Münih’i yendik. Hedefler büyük. Transfer dönemi tabii ki kolay geçmedi. Ciddi transferler yaptık fakat Avrupa’da bu transferleri yapmak, şampiyonluk hedefleyen yeni bir takım kurmak kolay değil. Kemikleşmiş kadrolar. Her şeye rağmen iyi bir takım kurduğumuzu, sonuna kadar hedefleri kovalayacağımızı düşünüyorum."

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"İNANIYORLAR, O COŞKUYU ÖZLEMİŞLER"

"Sadece OAKA’da değil, Yunanistan’da müthiş bir sevgi var. Panathianikos’un çok büyük beklentileri var, Olympiakos’tan da çok büyük bir saygı var. Bu saygı tabii ki benim ismime gelmiyor. Anadolu Efes‘le son yıllarda Avrupa basketbolunu domine eden, üst üste iki kez EuroLeague kazanan bir koç olarak görüyorlar. Her gördüklerinde yedinci yıldızı istiyorlar. İnanıyorlar, o coşkuyu özlemişler. Ben de her sahaya çıktığımda yumruk şovunu onun için yapıyorum. Biz bu takımı o heyecanla kurduk. Seyirciyle de bütünleşip OAKA’daki yenilmez atmosferi yaratmaya çalışıyoruz. Genel anlamda ilişkiler, seyircinin ve sokaktaki insanların bakış açısı çok iyi. Yunanistan’da basketbol çok takip ediliyor. Futbol kadar, hatta futbolun çok önünde bir spor branşı. Bu yüzden bu hem keyif veriyor, hem de çok büyük bir sorumluluk."

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"İYİ OYNAMAYA, DİRENÇ KOYMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Sloukas yaklaşık 10 gündür oynamıyor fakat bu akşam takımla ilk antrenmanına çıkacak. Oynatmayı planlıyoruz. Bizim sistemimizin önemli bir oyuncusu. Fenerbahçe iyi bir takım, özellikle iç sahada çok tehlikeli bir takım. İlk EuroLeague maçında bu sezonun favorilerinden Milano‘yu yenme başarısı gösterdiler. Ben Ülker Arena’nın ağır atmosferine alışkınım. Fenerbahçe – Panathinaikos maçlarında zaten her iki tarafta da kolay olmayan atmosferler oluyor. Bu seviyedeki oyuncuların buna alışkın olduğunu düşünüyorum. İyi oynamaya, direnç koymaya çalışacağız. Fenerbahçe, son anda alınan Valencia mağlubiyetiyle yaralı geliyor. Bu yüzden biraz daha fazla çaba sarf edeceklerdir, kendi sahalarındaki maçı mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Biz de iyi basketbol oynayarak sonuca gitmeye çalışacağız. Daha EuroLeague’in üçüncü haftası, çok uzun bir maraton fakat tabii ki zor bir deplasman."

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"2025’TE BU KADRONUN HEDEFİ ARTIK MADALYA KAZANMAK"

"Türk milli takımı tam kadro olduğu zaman Avrupa’da her takımla başa baş oynayabilir, her türlü sonucu elde edebilir. Bizim bundan sonraki hedefimiz geçmişte yapılan yanlışları revize edip bütün kulüpler olarak, federasyon olarak, spor bakanlığı olarak hep birlikte bütün oyuncularımızı bir araya getirip Avrupa Şampiyonası’nda yer alabilmek ve tam kadro gidebilmek. 2025’te Alperen de tam olgunluk seviyesine ulaşacak. Aşağıdan gelen genç oyuncular var. Onuralp Bitim de NBA tecrübesi kazanacak. 2025’te bu kadronun hedefi artık madalya kazanmak olacak."

"MİLLİ TAKIM HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

"Türk Milli Takımı her şeyden önemli. Bir kez daha voleybol takımımızın başarısını kutluyorum. Türkiye’de herkes futbol diyor. Tabii ki futbol çok önemli ama voleybolda kızlarımızın başarısının yankısının ne kadar büyük olduğunu hepimiz gördük. Geçmişte basketbolda da bu böyleydi. Bunu başarmak için birlik olmamız gerekiyor. Oyuncularımızın aynı duygular içerisinde milli takımı yaz döneminde yapılması gereken bir zul olarak görmemesi gerekiyor, büyük bir sevgi ve heyecanla Türkiye’yi onurlandırmak için orada olması gerekiyor. 2025 yılına kadar bunu başarabilirsek yeniden madalyayı hedefleyen bir Türk Milli Takımı olur. Buradan bir kez daha voleybol takımımızı kutluyorum. Ayrıca dün çok önemli bir galibiyet alan ve Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan Türk milli futbol takımımızı da kutluyorum."

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"BİRAZ SEVİMSİZ BİR ŞEKİLDE GELDİ YANIMA"

Wilbekin'in ceza alması hakkında konuşan Ergin Ataman, "Wilbekin, Rodos'ta biraz sevimsiz bir şekilde geldi yanıma. Ben hocayım, aynı zamanda rakip takım hocasıyım. Onunla hiç konuşmayabilirdim. 'Sen beni aramadın ki' dedi bana. Ben de 'TBF seninle temas kurdu, bana ilettiler' dedim. 'Biz anlaşamıyoruz seninle bu konuda, ben sakattım' dedi. Bazı kulüp yöneticileri beni suçluyor bu konuda. Ben niye böyle bir şey yapayım? EuroLeague'de oynamayacak olsalar bana avantaj olur Panathinaikos koçu olarak. Ligde oynamamalarının bana faydası ne?" açıklamasını yaptı.

ERDEM CAN'IN OYUNCUSUNA 'BENİ ERGİN ATAMAN MI SANDIN?' SÖZLERİ

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Erdem Can'ın sözleri hakkında konuşan Ergin Ataman, "Adrenalinle bazen söylemek istemediğimiz şeyler söyleriz. Erdem Can beni aradı ve bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. 'Sen bunlara kafanı takma, Anadolu Efes'te yeni bir göreve geldin. Sadece önemli bir kulüpte olduğunun bilincinde olup işine odaklan' dedim. Erdem Can benim takdir ettiğim bir antrenör kardeşim." dedi.