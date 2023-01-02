2022 yılında puan ve golde zirve Fenerbahçe’nin

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Geride kalan yılda çıktığı 34 karşılaşmada 22 galibiyet alan Kanarya bu maçlarda 82 kez ağları havalandırırken maç başına gol ortalaması 2.4 oldu. İkinci sırada ise Fenerbahçe’den 20 gol daha az atan Alanyaspor (62) yer aldı.

9 yıllık şampiyonluk özlemine bu sezon son vermekte kararlı olan Fenerbahçe zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray ile mücadelesini sürdürürken 2022 yılı baz alındığında Süper Lig’de en başarılı takım olmayı da başardı.

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PUANDA 2. BAŞAKŞEHiR

Sarı lacivertliler söz konusu periyotta 34 karşılaşmaya çıkarken en çok galibiyet alan, en çok gol atan, en az gol yiyen, en çok puan toplayan takım olarak zirveye çıktı. 34 maçlık dönemde 22 galibiyet alan Fenerbahçe’ye en çok yaklaşabilen kulüp 18 karşılaşmadan zaferle ayrılan Başakşehir oldu.

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EN AZ GOLÜ FENER YEDi

Kanarya bu karşılaşmalarda 82 kez ağları havalandırırken maç başına gol ortalaması 2.4 oldu. İkinci sırada ise Fenerbahçe’den 20 gol daha az atan Alanyaspor (62) yer aldı. Yine sadece 5 maçta rakiplerine mağlup olan sarı lacivertli ekip bu istatistikte Trabzonspor ve Beşiktaş ile birlikte ilk sırayı paylaştı. Fenerbahçe hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunma performansıyla da dikkat çekti.

Rakiplerine 31 gol izni veren Kanarya en az gol yiyen takım olarak öne çıktı.

Başakşehir ise 33 golle bu istatistikte de ikinci basamakta da yer aldı.

Süper Lig TAKIMLARI 2022’DE KAÇ PUAN TOPLADI

Fenerbahçe 34 22 7 5 82 31 51 73

Başakşehir 34 18 8 8 51 33 18 62

Trabzonspor 34 16 13 5 55 42 13 61

Galatasaray 34 17 7 10 54 42 12 58

Beşiktaş 34 14 15 5 54 39 15 57

Alanyaspor 35 16 9 10 62 54 8 57

Konyaspor 34 15 9 10 52 41 11 54

Antalyaspor 33 15 8 10 52 45 7 53

Kasımpaşa 34 16 5 13 61 55 6 53

Adana Demir 34 14 10 10 59 41 18 52

Kayserispor 34 13 7 14 48 51 -3 46

Karagümrük 34 13 7 14 50 55 -5 46

Sivasspor 35 11 9 15 42 52 -10 42

Giresunspor 34 11 9 14 38 50 -12 42

Hatayspor 34 9 9 16 42 64 -22 36

Gaziantep 34 8 11 15 45 52 -7 35

Ç. Rizespor 19 5 4 10 27 37 -10 19

Ankaragücü 15 4 4 7 19 23 -4 16

Altay 19 4 4 11 16 25 -9 16

Göztepe 19 4 1 14 22 49 -27 13

İstanbulspor 15 3 2 10 15 29 -14 11

Ümraniye 15 2 4 9 18 28 -10 10

YeniMalatya 19 1 2 16 11 37 -26 5