Fenerbahçe'ye Aboubakar transferinde dev rakip! Cristiano Ronaldo'nun imzası sonrası...

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Süper Lig ve Avrupa'da yoluna başarılı bir şekilde devam eden sarı lacivertlilerde Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası golcü arayışları başlarken bu isimlerden biri de ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubakar'dı.

Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer döneminde Kamerunlu golcüyle ciddi bir şekilde görüşeceği haberleri gündemdeki sıcaklığını korurken Jorge Jesus'un alternatif planı ise 21 yaş altı golcü oldu.

FORVETTE B PLANI: 21 YAŞ ALTI GOLCÜ

Sarı lacivertliler, forvet transferi için arayışlarını sürdürürken 21 yaş altı golcü listesinin başında Polonya’nın Gornik takımında forma giyen ve ligde 7 golü bulunan Szymon Wlodarczyk yer aldı.

TFF'nin takımlara yabancı kontenjanının dışında 21 yaş altı 3 oyuncu daha alma hakkı sunması bu planın şekillenmesinde en büyük neden olurken sarı lacivertli takımda asıl hedef ise kadroda direkt oynayabilecek bir isimdi.

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RONALDO SONRASI transfer İDDİASI

Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imzasının ardından Kamerunlu golcü Aboubakar'ı renklerine bağlayacağı iddia edilirken zorlu bir rakip çıktı.

İNGİLİZ DEVİ RAKİP OLDU

Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier Lig devi Manchester United, Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar'ı kiralamak istiyor.

Erik ten Hag'ın ekibinin ilgilendiği isimlerden birinin Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Memphis Depay olduğu ifade edilirken alternatifler arasında tanıdık bir isme de yer verildi.

DEPAY'IN ALTERNATİFİ

Habere göre, Manchester United, Memphis Depay'ın alternatifi olarak Vincent Aboubakar ve Marcus Thuram'ı belirledi.

BEŞİKTAŞ'LA 2 ŞAMPİYONLUK

2016 ve 2020 yıllarında Beşiktaş formasını 67 maçta giyen Vincent Aboubakar, 35 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

DÜNYA KUPASI'NDA PARLADI

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Kamerunlu golcü, bu iki sezonda da Süper Lig şampiyonluğu yaşamayı başardı. Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelen Aboubakar, 2022 Dünya Kupası'nda da adından bir hayli söz ettirdi.

Kupayı 3 maçta 2 gol 1 asistle tamamlayan 30 yaşındaki forvet, kalitesi bir kez daha gözler önüne serdi.

Aboubakar'ın Suudi ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor.