Cristiano Ronaldo bir devlet transferi! Yıldız oyuncu 2.5 yıl oynayacak, 5 yıl proje elçisi olacak

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Piers Morgan ile yaptığı olay röportaj sonrası Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo’nun yeni durağı Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübü oldu. Cristiano Ronaldo geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde Al-Nassr formasıyla poz verdi ve ilk açıklamasını yaptı. Portekizli oyuncu, “Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Al Nassr’ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. Ronaldo, Al-Nassr takımından yılda yaklaşık olarak 200 milyon Euro alacak ve en çok kazanan futbolcu unvanının da sahibi olacak.

TRANSFER HAYRANLARI ŞAŞIRTTI

2015 yılında verdiği bir röportajda “Eğer derdim para olsaydı, Katar’a transfer olurdum. Muhtemelen bana daha çok öderlerdi. Benim için mesele para değil, tutku!” ifadelerini kullanan Ronaldo, Morgan ile yaptığı röportajda da bu sözlerini tekrarlamıştı. Ancak Ronaldo’nun bu transferi hem eski takım arkadaşlarını hem de onu seven hayranlarını oldukça şaşırttı. Elbette bu transfer sadece normal bir kulüp transferinden ibaret değil. Aynı zamanda 2030 Dünya Kupası için ev sahibi olmak isteyen Suudi Arabistan’ın bir devlet projesi. Ronaldo sözleşmeye göre 2,5 yıl burada oynadıktan sonra 5 yıl boyunca projenin elçisi olarak görev alacak.

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EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCU

Ronaldo söylenildiği gibi yıllık 200 milyon Euro kazanacak ancak rakamlar bunlarla sınırlı değil. 2025’e kadar 500 milyon Euro’luk bir rakamı cebine koyacak. Bunun üçte biri kulüpten alacağı maaş olacak. Kalanı ise ticari ve imaj haklarından gelecek. Kızıldeniz kıyısında kurulan süper şehir Neom’un tanıtımında da elçilik yapacak olan Ronaldo 2029 Asya Kış Oyunları’nın da yüzü olacak ve bu sayede yeşil sahadan daha fazla para kazanacak.

KADRODA TANIDIK iSiMLER VAR

Roma, Marsilya, Lyon ve Lille gibi takımları çalıştıran Fransız teknik direktör Rudi Garcia tarafından yönetilen Al Nassr’ın kadrosunda oldukça yakından tanıdığımız isimler var. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo’nun yanı sıra eski Beşiktaşlılar Aboubakar ve Talisca da Al Nassr forması giyiyor. Kulübün geçmişinde Fabio Cannavaro ve Rene Higuita gibi unutulmaz oyuncular yer alıyor.

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MESSi iLE SON KEZ KARŞILAŞACAK

PSG, 19 Ocak’ta Al Nassr ve Al Hilal’in yıldızlarından oluşan karma takım ile özel maç yapacak. Bu maç aynı zamanda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için son derece özel olacak. İki futbolcu da sahada yer alırsa onları karşı karşıya izleyeceğimiz son randevu olacak.

PORTEKiZ GAZETELERiNDE iLGi GÖRMEDi

Yıldız oyuncunun Arabistan’a transferi ülkesi Portekiz’de beklenen ilgiyi görmedi. Ülkenin önde gelen gazeteleri Record, Abola ve Ojogo yıldız futbolcunun transferini çok küçük gördü. Oyuncunun formasını giydiği İspanya, İngiltere ve İtalya’da da bu TRANSFER sadece para üzerinden değerlendirildi.

KULÜBE 3 MiLYON TAKiPÇi KAZANDIRDI

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Ronaldo'nun imzası öncesi Instagram’da 800 bin takipçisi olan kulüp transferin tamamlanmasıyla birlikte 3.8 milyon takipçiye ulaştı. Ronaldo etkisi daha ilk günden 3 milyonluk bir kitleyi de beraberinde getirdi. Al Nassr taraftarları transferin duyurulmasından bu yana basılan tüm Ronaldo formalarını satın aldı.

KiM NE DEDi?

Jamie Carragher: Cristiano Ronaldo kariyerini Piers Morgan ile yaptığı röportajla bitirdi. Messi ise Dünya Kupası’nı kazandı. Bu onun için üzücü bir son.

Garry Neville: Benim için üzüntü verici. Ronaldo’nun en üst seviyedeki oyununun Old Trafford’da sona ermesi gerekiyordu - Cristiano kariyerini Suudi KiM NE DEDi? Arabistan’da bitiriyor gibi görünüyor.